مراکز بهداشتی مشهد کمبود نیروی انسانی دارند/ پیگیری 11 هزار و 699 تخلف بهداشتی

علی اصغر حسنی در حاشیه همایش "همه با هم براي دستيابي به شهر سالم زندگي سالم" در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراکز بهداشت 300 نفر نیرو دارند و مشهد با کمبود نیروی متخصص بهداشت مواجه است و برای ساماندهی امور بهداشت محیط و نظارت‌ در شهر 550 متخصص نیاز داریم.

وی تاکید کرد: تجربیات به این نتیجه رسیده است که عوامل محیطی بیشترین نقش را در ابتلای افراد به بیماری در جامعه دارد و براي دستيابي به توسعه پايدار و سلامت بايد روي محيط سرمايه‌گذاري كنيم.

وی با تاکید بر اهمیت مشارکت دستگاههای دیگر در تامین سلامت جامعه افزود: بهداشت محیط در سلامت جامعه اهمیت دارد و این مساله نیاز به مشارکت عمومی تمامی دستگاه‌ها در حفظ آن دارد.

حسنی گفت: مشهد نسبت به شهرهای دیگر از امکنه‌های عمومی بیشتری برخوردار است و حدود 170 هزار امکنه وجود دارد که ساماندهی امور بهداشتی آنها به تعامل بیشتر بین دستگاهی نیاز دارد.

وی با اشاره به اینکه سلامت مسئله ای فرابخشی است افزود: بهداشت آب، ساماندهی فاضلاب، سلامت هوا، اثرات پرتوها، پسماندهای پزشکی با بهداشت محیط در ارتباطند و باید با همکاری همه سازمان‌ها اداره شوند.

وی با اشاره کنترل صددرصدی اماکن مواد غذایی در مشهد بیان کرد: گروه بهداشت محیط استان نظارت مستمر از فروشگاه های مواد غذايي را در سال 91 داشت و با 234 هزار بازديد، یک هزار و 250 مورد نمونه‌برداري از مواد غذايي شد و 11 هزار و 699 تخلف به دستگاه قضایی ارجاع شدند.