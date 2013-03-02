به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم افتتاحیه دهمین نمایشگاه کتاب یاد یار مهربان با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در حوزه کتابخوانی گفت: اگر می خواهیم فرهنگ کتابخوانی در کشور امری همگانی شود بهترین راه آغاز این موضوع از ابتدای دوران کودکی و نوجوانی است. اگر فرزندان ما از همان اوایل با کتاب مانوس شوند و خودشان را در حکم تشنگانی که بدنبال آب هستند بدنبال کتاب قرار دهند.

وی ادامه داد: ای کاش در همه استانها هم همه ساله شاهد برپایی چنین برنامه هایی بودیم. این نمایشگاهها برگزار می شوند تا کتاب را در دسترس همگان قرار دهند ولی نبود آنها در یک استان می تواند مایه تاسف باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در سال جاری 29 نمایشگاه کتاب در کشور برگزار شد و هم اکنون هم نمایشگاه تخصصی کتابهای تخصصی در قم در حال برگزاری است اما به هر حال شکی نیست که توسعه کتابخوانی در کشور همت بیشتری را می طلبد و امیدواریم در بودجه سال آینده توجه بیشتری به این مسئله بشود تا ما بتوانیم به اهدافمان در حوزه فرهنگ دست بیابیم.

حسینی گفت: شاخص ترین وجه فرهنگی هر کشور توسعه کتاب و کتابخوانی در آن کشور است به همین خاطر باید با حمایت از ناشران ، کتاب را به کالایی تبدیل کرد که در سراسر کشور توزیع می شود. من از آموزش و پرورش درخواست دارم تلاش بیشتری برای آشنایی دانش آموزان کشور با کتاب انجام دهند. این هنر معلمان است که بچه ها را به سمت انس با کتاب سوق دهند. من بر این باورم هر مقدار در این زمینه هزینه شود سرمایه اش به هدر نمی رود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه خطاب به نویسندگان خاطرنشان کرد: کتاب رقبای فراوانی دارد. بازیهای رایانه ای و سرگرمی های دیگر تلاش دارند با کتاب رقابت کنند. ما باید کششی ایجاد کنیم که کتاب در این زمینه نیز اول باشد و جذابیت خود را همچنان حفظ کند.

وی همچنین از اهتمام شهرداری تهران و شورای شهر در برپایی نمایشگاه یاد یار مهربان قدردانی کرد و گفت: در نمایشگاه بین المللی کتاب هم نهادها و سازمانهای مختلفی به برپایی این نمایشگاه کمک می کنند . این اقدامات چهره فرهنگی ایران را به جهانیان به شکلی مطلوب نشان می دهد. اگر فیلم های آرگو ، بدون دخترم هرگز و 300 ساخته می شود برای این است که نشان دهند ایرانی ها اهل فرهنگ نیستند اما با برپایی نمایشگاههایی مانند این نمایشگاه و نمایشگاه بین المللی کتاب و سایر برنامه های فرهنگی می توانیم چهره زیبنده فرهنگی از ایران ترسیم کنیم.