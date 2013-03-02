ظرفیت تولید نهال در اردبیل پنج میلیون اصله است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله محسن زاده عصر شنبه در جلسه هماهنگی برنامه های هفته منابع طبیعی اردبیل اضافه کرد: در صورت تامین اعتبار لازم ظرفیت تولید نهال در این استان به این تعداد افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه هم اکنون سالانه یک میلیون و 300 هزار اصله نهال در اردبیل تولید می شود، افزود: این استان به لحاظ قابلیت های آبی و خاکی از نهالستان های منحصر بفرد کشور است.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یادآور شد: با افزایش ظرفیت تولید نهالستان های استان، علاوه بر تولید نهال مورد نیاز برای توسعه فضاهای سبز منطقه زمینه صدور نهال به استان های دیگر نیز فراهم خواهد شد.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش سرانه فضای سبز در استان اردبیل به اهمیت فضای سبز در سلامت و نشاط جامعه اشاره کرد و ادامه داد: باید برای ارتقای سهم سرانه فضای سبز استان تلاش شود.

محسن زاده با بیان اینکه برای تحقق این امر باید 200 هزار هکتار جنگل در سطح استان ایجاد شود، متذکر شد: هم اکنون سهم سرانه فضای سبز در این استان 400 متر و میانگین آن در کشور 700 متر است.

وی تصریح کرد: برای ایجاد و توسعه جنگل ها و افزایش سهم سرانه فضای سبز در استان برنامه ریزی می شود.