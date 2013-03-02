تحریم ها تاثیری در میزان صادرات محصولات کشاورزی کشور نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمدیان عصر شنبه در نشست بررسی مشکلات تشکل های بخش کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: در استان آذربایجان شرقی بالغ بر 240 هزار بهره بردار کشاورزی در جهت تولید محصولات باغی و دامی فعالیت می کنند که ماحصل تلاش آن ها تولید 4.6 ملیون تن محصول در سال جاری بوده است.

وی ادامه داد: این استان به دلیل هم مرزی با کشورهای دیگر قابلیت مناسبی برای صادرات محصولات کشاورزی داشته و می تواند به این طریق کمک شایانی در اقتصاد کشور داشته باشد.

محمدیان در خصوص برخی مشکلات کشاورزی این استان گفت: بحث پس روی دریاچه ارومیه سبب ایجاد مشکل کم ابی به خصوص در هفت شهرستان استان شده و برخی از کشاورزان این استان از ای مشکل رنج می برند.

وی افزود: در ماه های اخیر به دلیل نوسانات ارزی کشاورزان در تامین نهاده های دامی و سایر مواد لازم دچار مشکلاتی شدند که با همت خود توانستند این مشکلات را از بین ببرند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین از ثبت 143 ایستگاه پمپاژ خبر داد وگفت: در خدا آفرین و جلفا نیز به زودی شاهد تشکیل تعاونی های تولید و همچنین این ایستگاه های پمپاژ خواهیم بود.