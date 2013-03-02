نیر قابلیت تبدیل شدن به كانون گردشگری استان اردبیل را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید كمال الدین میرجعفریان عصر شنبه در جلسه كمیته جذب شهرستان نیر اضافه کرد: این مهم با جذب سرمایه گذاری مطلوب و اجرای طرحهای جدید بویژه در زمینه گردشگری محقق خواهد شد.

وی با بیان اینکه شهرستان نیر به عنوان معبر ورودی استان می تواند از این ویژگی بهره گیری کند افزود: این شهرستان در زمینه وجود آبهای گرم معدنی و جاذبه های طبیعی گردشگری بسیار مستعد بوده و باید در معرفی این آثار برنامه ریزی شود.

معاون عمرانی استاندار اردبیل تاکید کرد که مسئولان دستگاه های اجرایی استان و این شهرستان باید برای شناساندن پتانسیل های شهرستان نیر تلاش كنند.

وی از اختصاص اعتبارات مناسب در زمینه های عمرانی و گردشگری به این شهرستان خبر داد و متذکر شد: بالغ بر 9 میلیارد 600 میلیون ریال از محل اعتبارات ماده 12 برای پروژه های عمرانی شهرستان نیر هزینه می شود.

میرجعفریان همچنین با اشاره به تخصیص دو میلیارد ریال برای تكمیل كمربندی شهرستان نیر بیان داشت: مجموع پروژه پنج كیلومتر است و تاكنون 60 درصد كل مسیر آزاد سازی شده و برای اجرای این پروژه اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال هزینه شده و برای تكمیل آن 70 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.



وی با اشاره به اهمیت این پروژه یادآور شد: با تكمیل این پروژه بار ترافیكی سنگین از سطح تنها خیابان شهر نیر برداشته خواهد شد.