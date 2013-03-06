خرید و فروش اینترنتی راه جانماندن از دنیای فناوری اطلاعات/ توسعه شبکه های اجتماعی

یحیی علوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید براینکه الفبای کسب و کار در دنیای امروز فناوری شکل متفاوتی از گذشته است، اظهار داشت: کسب و کار در فضای مجازی دچار سکون نمی شود و روز به روز تغییرات جدیدی را تجربه می‌کند به نحوی که در سالهای 2002 تا 2007 ایمیل یا پست الکترونیکی بیشترین سهم تجارت در بازار فناوری اطلاعات را به خود اختصاص داده بود و 94 درصد ترافیک اینترنت اختصاص به پست الکترونیکی داشت اما کم کم موتورهای جستجو جای این سرویس را گرفتند و به مرور نیز وبلاگها و پس از آن شبکه های اجتماعی بیشترین سهم را در دنیای کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات به خود اختصاص دادند.

مدیر سابق کمپانی یاهو در خاورمیانه با بیان اینکه موسس یاهو با این دید که در سالهای 2002 تا 2007 ایمیل بیشترین سهم را برای کاربران اینترنت به خود اختصاص داده است بیشترین سرمایه خود را صرف پست الکترونیکی کرد افزود: با گسترش فرهنگ وبلاگ نویسی و پس از آن گسترش شبکه های اجتماعی در فضای مجازی این دیدگاه دچار تغییراتی شد و به نوعی یاهو از رقبای خود عقب ماند.

وی با تاکید بر اینکه بیشترین سهم کسب و کار در فضای مجازی در حال حاضر مختص به شبکه های اجتماعی است، ادامه داد: برای موفقیت در حوزه کسب و کار در فضای مجازی باید به سمت ایجاد شبکه های اجتماعی همگام با کشورهای دنیا حرکت کنیم و به سمت کسب و کاری برویم که در آن عرضه و تقاضا وجود دارد.

علوی گفت: برخی پروژه های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که در کشور تعریف می‌شود باعث ایجاد انزوا در فضای مجازی شده و یا به نوعی از زمان پرداختن به آنها گذشته است که این موضوع تنها باعث صرف سرمایه های بسیاری برای پروژه های ناموفق می‌شود.

وی با اشاره به تعریف طرح هایی چون موتور جستجوی ملی تصریح کرد: تصمیم گیرندگان در راه اندازی این موتور جستجو باید نگاهی جهانی داشته باشند و براین اساس انتظار می رود برای راه اندازی چنین طرحی به این مقوله بیشتر پرداخته شود که آیا در شرایط فعلی نیاز کاربر ایرانی به موتور جستجوی ملی احساس می‌شود یا خیر؛ باید توجه داشت که در راه اندازی موتور جستجو 20 سال عقب تر از دیگر کشورها در حال حرکت هستیم و شکست این پروژه دور از ذهن نخواهد بود.

این مدرس دانشگاه تهران با بیان اینکه در چنین کسب و کارهایی تناسب عرضه و تقاضا مهمترین مساله است، خاطرنشان کرد: با توجه به وجود بیش از 34 میلیون کاربر اینترنت و بحران اقتصادی موجود، آنچه بیشتر از موتورهای جستجو می تواند برای کاربر کارایی داشته باشد و موثر واقع شود ایجاد بنگاههایی خواهد بود که که خرید و فروش اینترنتی انجام می دهند.

وی با اشاره به بحران اقتصادی و بیکاری در کشورهای اروپا و آمریکا و نقش بنگاههای اقتصادی زودبازده در برون رفت از این چالشها تصریح کرد: با توجه به وضعیت مناسب بانکداری الکترونیکی در کشور و وجود زیرساختهای قوی در این بخش، لزوم حرکت به سمت سرمایه گذاری برای توسعه خرید و فروش اینترنتی و ایجاد بنگاههای اقتصادی زودبازده احساس می‌شود.

این کارشناس فناوری اطلاعات، فعالیت شرکتها در عرصه فروشگاههای اینترنتی را مثبت ارزیابی کرد و به مهر گفت: تجارت های موفق در دنیا معطوف به اصل تمرکز هستند و به جای آنکه بخواهیم تمامی طرح ها را به تقلید از دیگر کشورها در کشورمان داشته باشیم باید تنها بر چند صنعت که در آن تمرکز و قابلیت وجود دارد وارد شویم تا نتیجه مثبت دریافت کنیم؛ براین اساس مهمترین راهکار در عرصه رونق کسب و کار در فضای مجازی پرداختن به مقوله خرید و فروش اینترنتی و ایجاد بنگاههای زودبازده است.