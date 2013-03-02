فراخوان پذیرش دانشجو در رشته های حسابداری و مدیریت اعلام شد

محمد محمدرضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موسسه طلوع مهر در رشته های حسابداری و مدیریت در گرایش های دولتی، بازرگانی، فرهنگی، صنعتی و بیمه از میان برادران دانشجو پذیرش می کند.

وی با اشاره به اینکه این موسسه از سال 90 فعالیت خود را آغاز کرده است عنوان کرد: خدمات پرورشی، مترجمی زبان، علوم قرآن و حدیث، مدیریت اماکن متبرکه مذهبی، مدیریت اسناد و املاک و حقوق ثبت اسناد و املاک از جمله رشته های است که در این موسسه آموزش داده می شود.

نماینده هیئت موسس موسسه طلوع مهر قم ابراز داشت: ظرفیت پذیرش برای هر رشته 80 نفر است.

