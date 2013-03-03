عبدالحمید قره داغی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره رونق دوباره سینما هجرت و روند تخریب این سینما که پیش تر رسانه ای شده بود گفت: خوشبختانه با اکران فیلم های منتخب جشنواره بین المللی فیلم فجر شاهد روشن شدن دوباره چراغ های قدیمی ترین سینمای کرج هستیم؛ اما موضوع تخریب این سینما کماکان مطرح است.

وی با اشاره به جمعیت استان البرز و ناهمخوانی با سرانه صندلی سینما افزود: تحت شرایط فعلی تخریب این سینما به نفع فرهنگ و هنر این استان نیست.

رییس حوزه هنری استان البرز با اشاره به قرار گرفتن سینما هجرت در مسیر یکی از پروژه های شهری و ضرورت تخریب آن برای اجرایی شدن این پروژه تصریح کرد: حوزه هنری سینما هجرت را تنها با شرایط خاصی به شهرداری واگذار می کند.

رییس حوزه هنری البرز تاکید کرد: سینما هجرت بخشی از رسالت فرهنگی این شهر را بر دوش دارد و حاضر نیستیم حتی یک روز مُهر تعطیلی بر گیشه اش زده شود.

سینما هجرت به سرنوشت سینما سپنتا دچار نشود

عبدالحمید قره داغی با اشاره به سرنوشت پروژه نا به فرجام سینما سپنتا خاطر نشان کرد: متاسفانه سینما سپنتا از جمله پروژه های سینمایی این استان است که بعد از گذشت 8 سال هنوز در مرکزی ترین نقطه شهر کرج ناتمام باقی مانده و مشخص نیست چه زمانی به بهره برداری برسد؛ از این رو تمایل نداریم سینما هجرت هم به سرنوشت این سینما دچار شود.

وی افزود: برای روشن ماندن چراغ های سینما هجرت لازم است تا مسئولان شهری یکی از سالن ها را در اختیار حوزه هنری قرار دهند.

رییس حوزه هنری استان البرز گفت: با این اقدام پروژه شهرداری کرج بر زمین نخواهد ماند و فعالیت فرهنگی ما نیز در حوزه سینما نیز تداوم دار خواهد بود.

وی در پاسخ به این پرسش که تا چه زمانی قرار است این سینما پا برجا باشد نیز بیان کرد: در شرایط فعلی حداقل تا 4 ماه آینده سینما " هجرت" از محل اصلی اش به جایی هجرت نخواهد کرد.