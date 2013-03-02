به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته بیست و هشتم مسابقات دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در حالی روز دوشنبه چهاردهم اسفندماه با انجام سه بازی پیگیری می شود که سه نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا برابر رقبای خود به میدان می روند.

صبا در چهاردهمین بازی خانگی میزبان صدرنشین لیگ برتر

صبای قم در حالی عصر دوشنبه چهاردهم اسفندماه در چهاردهمین بازی خانگی این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور برابر استقلال تهران صف آرایی می کند که استقلالی ها در این بازی به دنبال اولین پیروزی در قم هستند و صبا به فکر کسب چهارمین برد خانگی است.

خیلی ها می گویند صبا این هفته می تواند برای سپاهان و تراکتور سازی نیز بازی کند، چرا که متوقف کردن استقلال تهران صدرنشین لیگ برتر در قم، این امکان را به تیم های فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و تراکتور سازی تبریز می دهد که فاصله خود را با شاگردان امیر قلعه نویی کاهش بدهند.

خاطره خوش آبی ها از آخرین بازی خارج از خانه

شاگردان امیر قلعه نویی از آخرین بازی خارج از خانه خود پیش از حضور در میهمانی تیم فوتبال صبای قم خاطره خوشی دارند.

آبی ها در هفته نهم از دور برگشت رقابت‌های این فصل لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه حافظیه شیراز میهمان تیم فوتبال فجر شهید سپاسی این شهر بودند و در پایان ۹۰ دقیقه رقابت با رقیب میانه جدولی خود به برتری پرگل پنج بر صفر دست یافتند.

ناکامی شاگردان مرفاوی در آخرین بازی خانگی

صبای قم در حالی باید برابر صدرنشین لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور به میدان برود که از آخرین بازی خانگی خود خاطره خوشی ندارد.

صبایی ها در سیزدهمین بازی خانگی خود فصل جاری مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور در ورزشگاه یادگار امام قم به مصاف تیم فوتبال نفت تهران رفتند و در پایان برابر شاگردان منصور ابراهیم زاده تن به شکست دو بر یک دادند تا فعلا در مکان هشتم جدول باشند.

سه پیروزی، هفت تساوی و سه باخت صبا در دیدارهای خانگی

تیم فوتبال صبای قم از دیدارهای خانگی فصل جاری مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور خاطره خوش و نتایج خوبی در کارنامه ندارد.

صبای قم از 13 بازی خانگی قبل تنها سه بار برابر تیم های پیکان تهران، گهر شهرداری دورود و صنعت نفت آّبادان پیروز شده است در حالی که به تیم های ملوان بندر انزلی، راه آهن شهر ری و همچنین نفت تهران در خانه خود باخته است.

شاگردان عبدالصمد مرفاوی پیش از جدال حساس هفته بیست و هشتم لیگ برتر فوتبال با استقلال تهران هفت بار نیز با تیم های فجر شهید سپاسی شیراز، فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، فولاد خوزستان، داماش گیلان، ذوب آهن اصفهان، پرسپولیس تهران و تراکتور سازی تبریز هم مساوی کرده اند.

