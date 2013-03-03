رسانه ها مشارکتهای مردمی در زمینه پیشگیری از قاچاق کالا را افزایش می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین اسکندری عصر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: حمایت های مادی و معنوی لازم برای تقویت فعالیت های رسانه ای در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی در دستور کار است و در این راستا نباید به مسائل اجتماعی با نگاه امنیتی و سیاسی برخورد کرد.

وی ادامه داد: مضرات واردات كالای قاچاق به نحو مطلوب تبیین نشده و زشت بودن آن در ذهن مردم هنوز جا نیفتاده است.

اسکندری افزود: قاچاق كالا فرصت فعالیت در فضای سالم اقتصادی را در جامعه سلب می كند.

مدیر کل سیاسی انتظامی استان زنجان گفت: مجازات قاچاقچیان باید به گونه ای تعیین شود كه قوانین مربوط به مقابله با قاچاق جنبه بازدارندگی داشته نه اینكه سود آن بیش از ضررش مد نظر قرار گیرد.

اسکندری تاکید کرد: به ازای هر یك میلیون دلار كالای قاچاق وارداتی به كشور زمینه ایجاد 600 هزار فرصت شغلی در جامعه از بین می رود.

وی افزود: بخشی از كالاهای قاچاق وارد شده به كشور را البسه، كالاهای آرایشی بهداشتی و دارو و بخش دیگر آن را كالاهای ممنوعه از قبیل مشروبات الكلی، فرهنگی و اجتماعی مد نظر است.

مدیرکل سیاسی انتظامی استان زنجان یادآور شد: تعداد زیاد مبادی وارداتی را از دلایل بالا بودن آمار قاچاق در كشور برشمرد و افزود: اكنون حدود 170 مبادی ورودی در كشور وجود دارد كه زمینه واردات كالای قاچاق را فراهم می كنم.

اسکندری، نبود قوانین جامع و ضعف در اجرای آن را از دیگر دلایل بالابودن آمار قاچاق یاد کرد و گفت: بسیاری از قوانین مربوط به برخورد با قاچاقچیان یا فعالیت های گمركی ناقص است یا به طور كامل اجرا نمی شود.