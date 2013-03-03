قرارداد دو ملي پوش با تيم فوتسال بانوان خراسان رضوي به ثبت رسيد

به گزارش خبرگزاری مهر، نايب رئيس بانوان هيئت فوتبال خراسان رضوي از حضور دو ملي پوش فوتبال كشور در تيم فوتسال بانوان اين استان در دور برگشت رقابت هاي ليگ برتر فوتسال بانوان كشور خبر داد.

حميرا شجاعي اظهار كرد: تيم فوتسال بانوان استان كه با دو امتياز در قعر جدول رده بندي قرار دارد، در هفته اول دور برگشت رقابت‌هاي ليگ برتر فوتسال بانوان كشور ميهمان تيم فوتسال بانوان مس پاس اصفهان خواهد بود.

نايب رئيس بانوان هيئت فوتبال خراسان رضوي با اشاره به ثبت قرارداد فاطمه ارژنگي و سمانه چهكندي بازيكنان اسبق تيم فوتبال شهرداري بم، افزود: اين دو ملي پوش خراسان رضوي از اين هفته به عنوان بازيكن در خدمت تيم فوتسال استان خواهند بود كه اميدواريم با حضور آنان نتايج خوبي در نيم فصل دوم ليگ برتر رقم بخورد.

شجاعی از حضور يك بازيكن نونهال استان در تيم ملي فوتبال دختران زير 14 سال كشور خبر داد و گفت: فاطمه حسيني نونهال فوتباليست استان از فردا به همراه تيم ملي كشور به رقابت هاي فوتبال نونهالان آسيا در سريلانكا اعزام مي شود.

صعود نماينده كبدي خراسان رضوي به ليگ برتر باشگاه هاي كشور

سرپرست هیئت كبدي خراسان رضوي از صعود تيم كبدي استاندارد موقوفه خاص اولاد توحيدي شهرستان كلات به ليگ برتر باشگاه هاي كشور خبر داد.

حسين فيضي اظهار کرد: این تيم هفته گذشته با کسب مقام دوم در رقابت هاي ليگ دسته يك كبدي كشور، به ليگ برتر باشگاه‌هاي ایران صعود كرد.

سرپرست هیئت کبدی خراسان رضوی افزود: اين رقابت ها با حضور 8 تيم از 8 تا 10 اسفندماه در كرمان برگزار شد و نماينده خراسان رضوي توانست با مربيگري محسن سردار در جايگاه دوم اين رقابت ها قرار گيرد.

رقابت هاي دوچرخه سواري قهرماني خراسان رضوي به پايان رسيد

رقابت های دوچرخه سواری قهرمانی خراسان رضوي با کسب مقام اول تيم هاي مشهد در رده سني بزرگسالان و نیشابور در رده سني جوانان به پایان رسيد.

رقابت هاي دوچرخه سواري قهرماني خراسان رضوي با حضور 60 دوچرخه سوار از مشهد (الف و ب) تربت حیدریه، تربت جام، قوچان و نیشابور در دو بخش پیست و جاده و در ماده هاي تعقیبی انفرادی، تایم تریل تیمی، تعقیبی و دور حذفی در دو رده سني جوانان و بزرگسالان با حمايت موسسه مالي و اعتباري صالحين (بانك آينده) به پایان رسید.

در پايان اين رقابت ها كه در پیست دوچرخه سواری ثامن مشهد و بولوار خیام این شهر برگزار شد، تيم دوچرخه سواري مشهد ب با مجموع 600 امتياز به مقام قهرماني رده سني بزرگسالان رسيد، تيم مشهد الف با كسب 554 امتياز دوم شد و تيم طرقبه شانديز با 518 امتياز در جايگاه سوم قرار گرفت.

در رده سني جوانان نيز تيم دوچرخه سواري نيشابور با كسب 657 امتياز اول شد، تيم مشهد الف با 601 امتياز در جايگاه دوم ايستاد و تيم مشهد ب با كسب 404 امتياز به مقام سوم رقابت هاي دوچرخه سواري قهرماني خراسان رضوي دست يافتند.

بازي هفته آينده مقابل نماينده كردستان تشريفاتي خواهد بود

سرمربي تيم هندبال بانوان ثامن الحجج(ع) سبزوار گفت: با توجه به اختلاف چهار امتیازی با تيم دوم جدول و مسجل شدن قهرمانيمان، بازي هفته آينده مقابل نماینده کردستان تشريفاتي خواهد بود.

ناهيد قارسي كه تيمش با پيروزي 37 بر 17 مقابل ميزبان خود تيم هندبال بانوان شهرداري تبريز به پيروزي رسيد، اظهار كرد: با توجه به اين پيروزي و اختلاف 4 امتيازي با تيم بيمه رازي تهران، قهرماني مان يك هفته قبل از پايان رقابت هاي ليگ برتر هندبال بانوان كشور مسجل شد.

سرمربي تيم هندبال بانوان ثامن الحجج(ع) سبزوار با بيان اينكه بازي راحتي در تبريز پشت سر گذاشتيم، افزود: تقريبا در اكثر اوقات ديدار ديروز از بازيكنان ذخيره تيم استفاده كرديم، بازيكنان تيم شهرداري تبريز نيز عليرغم شروع خوبي كه داشتند كم تجربه عمل كردند.

قارسی با اشاره به ميزباني تيمش در روز 18 اسفندماه در سبزوار گفت: با توجه به مسجل شدن قهرماني تيممان، بازي هفته پاياني مقابل تيم شهيد شاهرخ شكوهي كردستان تشريفاتي خواهد بود.