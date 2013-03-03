فاز اول اردوگاه جنوب راهیان نور زنجان آماده بهره برداری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد شامگاه شنبه در جلسه موزه دفاع مقدس استان زنجان، نقش استان زنجان در دوران 8 سال دفاع مقدس را بسیار پررنگ عنوان کرد و افزود: هزاران شهید و جانباز سهم استان از این جنگ تحمیلی بود.

وی با اشاره به لزوم زنده نگه داشتن یاد این شهیدان و جانبازان افزود: همواره کنگره ها و همایش هایی برگزار می شود ولی باید مد نظر داشت که این برنامه ها ماندگاری ندارد بنابراین ایجاد حسینیه ثار الله، احداث اردوگاه در جنوب ایران و ساخت پارک موزه دفاع مقدس از جمله برنامه هایی است که سالیان سال ماندگار خواهد بود .

استاندار زنجان، ایجاد اردوگاه ثار الله را به منظور ساماندهی بسیجیان و جانبازان دفاع مقدس عنوان کرد و ادامه داد: برای ایجاد این حسینیه سال 87 بهترین زمین ارایه شد. حسینیه کار بزرگی بود و نیاز رزمندگان برای اجرای برنامه هایشان را برآورده می کرد.

رئوفی نژاد با تاکبد بر اینکه مبتکر راه اندازی اردوهای راهیان نور استان زنجان بوده است تاکید کرد: در حال حاضر پس از صرف هزینه یک میلیارد تومان از استان فاز اول این اردوگاه آماده بهره برداری است و فاز دوم آن در سال 92 به بهره برداری خواهد رسید.

وی احداث پارک موزه دفاع مقدس در استان را کار بسیار بزرگی عنوان کرد و گفت: استارت این کار در چند سال پیش زده شد و بدون شک اگر کار در همان سال ها انجام می شد با صرفه تر بود چرا که در حال حاضر قیمت مصالح افزایش یافته است.

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه کار ساخت پارک موزه باید هرچه سریع تر آغاز شود افزود: برای این پروژه بیش از 6 هکتار زمین اختصاص یافته است. نظارت فنی و مالی بر این پروزه بر عهده بنیاد و همچنین بهره برداری نیز با بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس خواهد بود.

رئوفی نژاد یادآور شد: دیگر دستگاه های اجرایی استان نیز می توانند با ارائه کمک های غیر نقدی و ابزاری در این پروژه مشارکت کنند.