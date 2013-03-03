به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از مسابقات که دو روز به طول انجامید، 16 نفر از باستانی کاران استانهای ایلام، اصفهان، کرمان، قزوین، گلستان، تهران، لرستان، گیلان، سمنان، خراسان جنوبی، زنجان، مازندران ،مرکزی، همدان، هرمزگان و یزد حضور داشتند.

مدعیان قهرمانی کشور در مسابقات 12 گانه زورخانه ای پس از حضور در گود زورخانه شهید فهمیده با ارائه هنر میانداری خود با یکدیگر به جدال پرداختند. در پایان مهدی نگارستانی از استان کرمان مقام اول، میلاد منصوری از استان یزد مقام دوم و توحید فتحی از استان مازندران مقام سوم را از آن خود کرد. احسان حدادی از استان گلستان به عنوان فنی ترین ورزشکار در این دوره از مسابقات انتخاب شد.

سید حسن سبزه واری (سرداور)، محسن عطایی، محمد جعفرپور، رضا محمودی(داوران)، فرشید جلیلی(جدول نویس)، حسن پناهی ها، حسن فرزانه، مصطفی مجیبی و صفر قاسمی (اعضای کمیته فنی)، مسعود آینه چی (مدیر تیم های ملی)، سید مهدی هاشمی (مربی تیم ملی) در این مسابقات حضور داشتند.