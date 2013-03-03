به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین سبحانینیا شنبه شب در همایش روسای ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی كه در سالن نیلوفر مجتمع اردویی شهید رجایی نیشابور برگزار شد، اظهار كرد: بخش جوانان چون ازدواج و اشتغال در تشکیلات جدید مغفول شده است.
نماينده مردم نيشابور و فيروزه در مجلس شوراي اسلامي با بیان اینکه جوانان آیندسازان کشور هستند، افزود: وقتی میتوانیم مطمئن باشیم حرکت انقلاب استمرار دارد که در حوزه جوانان فعالیت زیادی انجام شود زیرا در معرض تهدید دشمن قرار دارد.
حجت الاسلام سبحاني نيا تاکید کرد: فعالیت در بخش جوانان باید همگام با بخش ورزش باشد.
وي گفت: مجلس به اهمیت کار این تشکیلات واقف است و این اهمیت را در تخصیص اعتبارات بیشتر نسبت به سایر بخشها نشان میدهد، هر چند تخصیص اعتبارات در حد نیاز هیئتهای ورزشی نیست.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار كرد: البته وقتی زیرساخت وجود داشته باشد انگیزه افراد برای انجام ورزش بیشتر میشود.
حجت الاسلام سبحاني نيا بيان كرد: همیشه در کمیسیون تلفیق سعی میشود علاوه بر پیشبینی دولت برای بودجه ورزشی، منبع جدید اعتباری برای این بخش تامین کند.
وي افزود: اميدواريم نتیجه این تلاشها منجر به سربلندی ایران در میادین ورزشی و بالطبع در هویتبخشی و غروربخشی در مردم شود و ملت ایران را بهعنوان ملتی رشید و سرزنده و بزرگ معرفی کند.
نماينده مردم نيشابور و فيروزه در مجلس شوراي اسلامي تصریح کرد: برخی ادارات در برابر نحوه هزینهکرد اعتبارات ورزشی سازمانی خود در برابر مراجع ذیربط پاسخگو نیستند.
حجت الاسلام سبحاني نيا تأکید کرد: در این عرصه باید همه بخشها به کمک وزارت ورزش و جوانان بیایند زیرا فردای انقلاب به دوش جوانان امروز است.
وي بيان کرد: جامعه بدون نشاط و شادابی، جامعه مردهای است که البته ضرورت یک جامعه انقلابی است که داعیهدار پرچمداری در خیلی عرصهها چون ورزش باشد.
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