به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، این دوره آموزشی تحت نظارت قهرمان پیشین جهان و مربی معتبر و با مدرک اسنوکر جهانی "چوچارت ترایراتاناپرادیت" و با همکاری مربی ملی کشور تایلند "پاوات وونگ کیاتیپورن" از تاریخ 14 اسفند تا نهم فروردین ماه سال 92 برگزار خواهد شد. امین سنجایی از استان لرستان و محمدرضا ملک زاده از استان گیلان، نفراتی هستند که به عنوان نمایندگان کشورمان در این آکادمی حضور خواهند داشت.
به میزبانی اتحادیه جهانی؛
نمایندگان ایران راهی آکادمی آسیایی اسنوکر در تایلند میشوند
امین سنجایی و محمدرضا ملک زاده، به عنوان نمایندگان ایران امروز یکشنبه عازم آکادمی اسنوکر آسیا در کشور تایلند میشوند.
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