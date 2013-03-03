به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، این دوره آموزشی تحت نظارت قهرمان پیشین جهان و مربی معتبر و با مدرک اسنوکر جهانی "چوچارت ترایراتاناپرادیت" و با همکاری مربی ملی کشور تایلند "پاوات وونگ کیاتیپورن" از تاریخ 14 اسفند تا نهم فروردین ماه سال 92 برگزار خواهد شد. امین سنجایی از استان لرستان و محمدرضا ملک زاده از استان گیلان، نفراتی هستند که به عنوان نمایندگان کشورمان در این آکادمی حضور خواهند داشت.