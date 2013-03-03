  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ اسفند ۱۳۹۱، ۸:۴۱

به میزبانی اتحادیه جهانی؛

نمایندگان ایران راهی آکادمی آسیایی اسنوکر در تایلند می‌شوند

نمایندگان ایران راهی آکادمی آسیایی اسنوکر در تایلند می‌شوند

امین سنجایی و محمدرضا ملک زاده، به عنوان نمایندگان ایران امروز یکشنبه عازم آکادمی اسنوکر آسیا در کشور تایلند می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، این دوره آموزشی تحت نظارت قهرمان پیشین جهان و مربی معتبر و با مدرک اسنوکر جهانی "چوچارت ترایراتاناپرادیت" و با همکاری مربی ملی کشور تایلند "پاوات وونگ کیاتیپورن" از تاریخ 14 اسفند تا نهم فروردین ماه سال 92 برگزار خواهد شد. امین سنجایی از استان لرستان و محمدرضا ملک زاده از استان گیلان، نفراتی هستند که به عنوان نمایندگان کشورمان در این آکادمی حضور خواهند داشت.

کد مطلب 2009952

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه