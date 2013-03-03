مصاف شکست ناپذیرهای دور برگشت/ صدرنشینی سرخپوشان در گرو پیروزی صبا

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و هشتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر فردا دوشنبه با انجام سه دیدار در شهرهای مختلف به پایان می رسد که طی آن در یکی از بازی های مهم هفته، تیم تراکتورسازی تبریز در خانه میزبان تیم نفت تهران خواهد بود.



زردپوشان تهران طی 10 هفته سپری شده از نیم فصل دوم، شش بار برابر حریفانشان پیروز شده اند و چهار مساوی نیز در بازی های این تیم به ثبت رسیده است. اما نکته جالب در خصوص نفتی ها اینکه آنها در پنج بازی بیرون از خانه اخیر خود، چهار بار پیروز شده و تنها یک مساوی در خانه تیم آلومینیوم هرمزگان کسب کرده اند. از سویی تیم نفت آخرین بار در هفته هفدهم و در خانه تیم فولاد خوزستان تن به شکست داده که سه ماه و یک روز از آن باخت می گذرد.

تراکتورسازی که پنج روز قبل با حمایت بیش از هشتاد هزار نفری هواداران خود یک پیروزی خاطره انگیز، روحیه بخش و به یاد ماندنی را برابر تیم الجزیره امارات کسب کرد، فردا در شرایطی به دیدار تیم نفت تهران می رود که با پیروزی برابر حریف، احتمال صدرنشینی اش در لیگ برتر نیز همچون گروه A لیگ قهرمانان آسیا وجود دارد.سرخپوشان تبریز فردا برابر تیمی به میدان می روند که یکی از فنی ترین و تاکتیکی ترین تیم های لیگ به شمار می آید. نفت تهران با هدایت منصور ابراهیم زاده، در فصل جاری همواره جزو بهترین تیم ها محسوب شده و حتی در مقطعی از فصل از مدعیان جدی صدرنشینی نیز بود اما شاید این بار شانس با نفتی ها یار نباشد چراکه آنها بایستی برابر تیم آماده و پر روحیه تراکتورسازی قرار بگیرند.اما تیم نفت تهران پس از اینکه در اواخر نیم فصل اول نتایج چندان جالبی کسب نکرد و همین امر سبب شد تا از رده های بالایی تا کمربند میانی جدول پایین بیاید، نیم فصل دوم را بسیار خوب شروع کرد و تا اکنون که 10 هفته از بازی های دور برگشت سپری شده است، این تیم بدون پذیرش حتی یک شکست دوباره سیر صعودی در جدول پیش گرفته است.کسب سه امتیاز از خانه راه آهن، پیکان، ذوب آهن و صبای قم کاری بوده که ابراهیم زاده و شاگردانش موفق به انجام آن شده اند و اکنون در یک دیدار بیرون از خانه دیگر، این بار چشم به امتیازات ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز دارند.با وجود اینکه تیم نفت تهران در 10 هفته سپری شده از نیم فصل دوم بسیار خوب نتیجه گرفته اما در سوی مقابل تیم تراکتورسازی در مدت مشابه در نتیجه گیری حتی بهتر از نفتی ها عمل کرده است. تراکتورسازی در این 10 بازی هفت پیروزی و سه تساوی به ثبت رسانده تا به لطف این نتایج خوب، جدی ترین تعقیب کننده استقلال صدرنشین باشد. همچنین تیم نفت تهران که 10 بازی متوالی بدون باخت را تجربه کرده، این تعداد بازی برای تیم تراکتورسازی بیشتر است و این تیم تبریزی در 12 بازی متوالی یعنی از شکست سه بر دو بیرون از خانه برابر فولاد خوزستان در هفته پانزدهم تا کنون که سه ماه و 15 روز می گذرد، هنوز از پذیرش باخت به دور است.اما در دیدار فردا تیم نفت تهران محسن یوسفی یکی از مهره های اصلی خود را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد. اما از طرفی حضور بهمن کامل بازیکن تبریزی و سابق تیم ماشین سازی و همچنین احمد آل نعمه مدافع فصل گذشته تراکتورسازی در ترکیب تیم نفت تهران می تواند از جمله نکات جالب بازی فردا باشد.این در حالیست که تیم تراکتورسازی برای دیدار با نفت تهران، هیچ بازیکن محرومی ندارد و در این بازی چنانچه تونی اولیویرا صلاح بداند، قاسم دهنوی غایب بزرگ سرخپوشان در مصاف آسیایی برابر الجزیره نیز در ترکیب این تیم قرار خواهد گرفت.تیم تراکتورسازی تبریز هم اکنون با 52 امتیاز پس از تیم 55 امتیازی استقلال در جایگاه دوم ایستاده و در صورتیکه موفق به شکست تیم نفت تهران شود، شاید دوام صدرنشینی اش بیش از 90 دقیقه باشد چراکه 90 دقیقه پس از اتمام دیدار تراکتورسازی تبریز و نفت تهران، دیدار تیم های صبای قم و استقلال تهران نیز خاتمه خواهد یافت و با توجه به مصاف سخت شاگردان قلعه نویی در قم، این احتمال وجود دارد که تیم تحت هدایت فنی صمد مرفاوی از صدرنشین سه امتیاز گرفته و تراکتورسازی را به بالاترین خانه جدول رهنمون سازد.تیم نفت تهران نیز تا قبل از دیدار با تراکتورسازی، با 44 امتیاز در رده پنجم قرار گرفته که چه در صورت پیروزی و چه در صورت شکست، جایگاه خود را از دست نخواهد داد چون تیم بالای سری نفت یعنی فولاد خوزستان 49 امتیازی است و تیم پایین تر از نفت، مس کرمان 41 امتیازی است.سه امتیاز این بازی اما می تواند برای هر دو تیم حائز اهمیت باشد چراکه تراکتورسازی می تواند با این برد حداقل در جایگاه دوم شرایط خود را حفظ کرده و تیم نفت تهران نیز با توجه به شکست تیم رده چهارمی فولاد برابر تیم قعرنشین صنعت نفت آبادان، با پیروزی در تبریز می تواند یک گام دیگر به مربع مدعیان قهرمانی نزدیک تر شود.پیش بینی می شود با توجه به اینکه هر دو تیم تراکتورسازی و نفت فوتبال تاکتیکی و روی زمین به نمایش می گذارند، مصاف دو تیم فردا تماشاگران را راضی به خانه هایشان بازگرداند.دیدار تیم های تراکتورسازی تبریز و نفت تهران از چارچوب بازی های هفته بیست و هشتم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از ساعت 16 فردا دوشنبه 14 اسفند در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به انجام خواهد رسید. بازی رفت دو تیم در تهران با تساوی یک بر یک خاتمه یافته بود. ضمن اینکه تیم نفت تهران در بازی فصل گذشته خود در تبریز موفق به شکست دو بر یک یاران امیر قلعه نویی شد.از ساعت 15:30 فردا نیز تیم سپاهان در دورود میهمان تیم گهر خواهد بود و از ساعت 17:25 نیز در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم تیم صبا پذیرای تیم استقلال خواهد بود. سایر دیدارهای هفته بیست و هشتم لیگ برتر روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته برگزار شد.