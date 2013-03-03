  1. دانشگاه و فناوری
۱۳ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۰۲

طلوع همزمان ماه و سیاره زحل در شامگاه امشب

طلوع همزمان ماه و سیاره زحل در شامگاه امشب

در شامگاه امشب یکشنبه همزمان با طلوع ماه، پدیده مقارنه میان ماه و سیاره زحل رخ خواهد داد و این دو جرم آسمانی به نزدیکترین فاصله خود با یکدیگر می‌رسند.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پس از نیمه امشب یکشنبه 13 اسفند، سیاره زحل و ماه در حالی طلوع می‌کنند که در فاصله 6 درجه‌ای از یکدیگر دیده می‌شوند.

زحل یا کیوان، پس از مشتری، دومین سیاره بزرگ منظومه شمسی و ششمین سیاره دور از خورشید است. زحل یک گلوله گازی غول‌پیکر است که با وجود حجم زیاد تنها 95 برابر زمین جرم دارد.

در آسمان شب زمین، زحل به دلیل اندازه بزرگ دارای جوی درخشان است. زیبایی آسمان زحل به خاطر نوارهای روشن حلقه‌های اطراف آن و نیز به خاطر قمرهای زیاد آن است.

در این پدیده سیاره زحل با چهره‌ای زرد رنگ و با درخشندگی ظاهری حدود 4 جلوه خواهد کرد.

کد مطلب 2009967

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