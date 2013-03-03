طلوع همزمان ماه و سیاره زحل در شامگاه امشب

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پس از نیمه امشب یکشنبه 13 اسفند، سیاره زحل و ماه در حالی طلوع میکنند که در فاصله 6 درجهای از یکدیگر دیده میشوند.
زحل یا کیوان، پس از مشتری، دومین سیاره بزرگ منظومه شمسی و ششمین سیاره دور از خورشید است. زحل یک گلوله گازی غولپیکر است که با وجود حجم زیاد تنها 95 برابر زمین جرم دارد.
در آسمان شب زمین، زحل به دلیل اندازه بزرگ دارای جوی درخشان است. زیبایی آسمان زحل به خاطر نوارهای روشن حلقههای اطراف آن و نیز به خاطر قمرهای زیاد آن است.
در این پدیده سیاره زحل با چهرهای زرد رنگ و با درخشندگی ظاهری حدود 4 جلوه خواهد کرد.
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