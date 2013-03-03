بررسی نانوپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین همایش دانش‌آموختگان فناوری نانو، در روزهای 18 و 19 اردیبهشت سال 92 از سوی انجمن علمی نانو فناوری پزشکی ایران و با همکاری ‏دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد شد. ‏‎

ثبت‌نام در این همایش از امروز یکشنبه 13 اسفند ماه آغاز می‌شود. ثبت‌نام و ارائه مقاله در این ‏همایش برای تمامی دانشجویانی که ارتباط پایان‌‌نامه آنها با فناوری نانو به ‌وسیله کمیته علمی ستاد نانو تایید شده‌است، به منظور دریافت ‏مرحله دوم حمایت تشویقی الزامی است.

این همایش با هدف ایجاد هم‌افزایی و تعامل میان پژوهشگران حوزه فناوری نانو، توانمندسازی ‏محققان برای ورود به عرصه بازار و ارائه مدل‌ها، الگوها و راهکارهای کسب موفقیت برای فعالیت در بازار فناوری نانو، هر ساله در یکی از ‏دانشگاه‌های کشور برگزار می‌شود.‏

‎ تاکنون 12 همایش از این مجموعه همایش‌ها در دانشگاه‌های تربیت مدرس، کاشان، شیراز، رازی کرمانشاه، علوم پزشکی تهران، علوم ‏پزشکی شهیدبهشتی و علوم پزشکی مشهد، دانشکده پردیس فنی تهران واحد گیلان و دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شده است و سیزدهمین ‏دوره این همایش در اردیبهشت‌ماه سال آینده در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد شد.‏

انو پزشکی، نانو بیوتکنولوژی، نانو شیمی، نانو مواد، نانو فیزیک، نانو مکانیک، نانو الکترونيک و نانو محاسبات از جمله موضوعات مطرح در این این همایش است.