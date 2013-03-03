  1. دانشگاه و فناوری
۱۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۲۳

اعطای مرحله دوم حمایتهای تشویقی

بررسی نانوپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

بررسی نانوپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

ثبت نام در سیزدهمین همایش دانش‌آموختگان فناوری نانو که در آن به بررسی نانوپزشکی می پردازد از امروز 13 اسفندماه سال آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین همایش دانش‌آموختگان فناوری نانو، در روزهای 18 و 19 اردیبهشت سال 92 از سوی انجمن علمی نانو فناوری پزشکی ایران و با همکاری ‏دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد شد. ‏‎

ثبت‌نام در این همایش از امروز یکشنبه 13 اسفند ماه آغاز می‌شود. ثبت‌نام و ارائه مقاله در این ‏همایش برای تمامی دانشجویانی که ارتباط پایان‌‌نامه آنها با فناوری نانو به ‌وسیله کمیته علمی ستاد نانو تایید شده‌است، به منظور دریافت ‏مرحله دوم حمایت تشویقی الزامی است.

این همایش با هدف ایجاد هم‌افزایی و تعامل میان پژوهشگران حوزه فناوری نانو، توانمندسازی ‏محققان برای ورود به عرصه بازار و ارائه مدل‌ها، الگوها و راهکارهای کسب موفقیت برای فعالیت در بازار فناوری نانو، هر ساله در یکی از ‏دانشگاه‌های کشور برگزار می‌شود.‏

‎ تاکنون 12 همایش از این مجموعه همایش‌ها در دانشگاه‌های تربیت مدرس، کاشان، شیراز، رازی کرمانشاه، علوم پزشکی تهران، علوم ‏پزشکی شهیدبهشتی و علوم پزشکی مشهد، دانشکده پردیس فنی تهران واحد گیلان و دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شده است و سیزدهمین ‏دوره این همایش در اردیبهشت‌ماه سال آینده در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد شد.‏

انو پزشکی، نانو بیوتکنولوژی، نانو شیمی، نانو مواد، نانو فیزیک، نانو مکانیک، نانو الکترونيک و نانو محاسبات از جمله موضوعات مطرح در این این همایش است.

کد مطلب 2009975

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