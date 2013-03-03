نشست بررسی مسأله ظهور برگزار شد/ چگونه یک حقیقت در جلوه های مختلف ظهور می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، شصت و هشتمین جلسه گروه علمی عرفان مجمع عالی حکمت اسلامی با موضوع بررسی مسأله ظهور (امکان ـ برهان و تعریف آن) با ارائه بحث توسط حجت الاسلام والمسلمین عشاقی و با حضور اعضای گروه در این مجمع برگزار شد.



در این جلسه حجت الاسلام عشاقی به ارائه بحث خود پرداخت و گفت: در مسأله ظهور مختصرا در چهار محور بحث داريم: محور اول: امکان ظهور يک حقيقت در جلوه هاي متفاوت است. در اين محور مي‌خواهيم با يک بيان جدلي روشن کنيم که فلاسفه در مواردي پذيرفته‌اند يک حقيقت بدون اينکه در شيئيتش تغيیري به‌ کاستي يا افزوني رخ دهد، در قالبهاي گوناگوني در متن نفس الأمر تجلي و ظهور مي‌کند و بر اين اساس بايد گفت آنها در مواردي عملا به سخن عرفا ملتزم شده‌اند گرچه نامش را نمي‌برند.

وی با بیان اینکه مثالهاي از اين موارد ذکر مي‌شود، افزود: مثال اول: صفات ذاتي حق است. عموم فلاسفه در مورد صفات ذاتي حق از سویي مي‌گويند که اين صفات هيچ مصداقي و هيچ شيئيتي جز ذات يگانه حق ندارند، و از سویي هر يک از اين اوصاف را با بقيه به‌گونه نفس الأمري متفاوت مي‌دانند. مثلا حيات را حقيقتي داراي متعلَق نمي‌دانند، حال آنکه براي علم و قدرت متعلَقي غير از ذات قائلند و نيز متعلَق علم را خود ذات حق قرار مي‌دهند و مي‌گويند ذات حق به خودش نيز علم دارد ولي قدرت را به ذات حق متعلِق نمي‌دانند؛ بنابراين در اينجا پذيرفته‌اند ذات يگانه حق بدون اينکه در شيئيتش تغيیري به‌ کاستي يا افزوني رخ داده باشد، در قالبهاي گوناگون و با آثاري متفاوت در متن نفس الأمر، تجلي و ظهور کرده است.

عشاقی در ادامه سخنانش در مورد مثال دوم اظهار داشت: مثال دوم در مورد اصالت وجود است. بيشتر فلاسفه پذيرفته‌اند که وجود اصالت دارد، يعني وجود به ملاک ذاتش و بدون هيچ حيثيت تقييدي موجود است. بر اين اساس «موجود» با اينکه معناي مشتقي است و به‌گونه‌اي با خود «وجود» که مبدأ مشتق است، متفاوت است اما با اين تفاوت واقعي، مي‌گويند موجوديت وجود با خود وجود هيچ اختلاف به‌ حسب شيئيتش ندارد. پس باز در اينجا نيز پذيرفته‌اند که يک حقيقت بدون اينکه در شيئيتش تغیيري به‌ کاستي يا افزوني رخ داده باشد در دو قالب مشتقي و مبدأ مشتقي ظاهر گشته است.

این محقق و استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: مثال سوم درباره حد و محدود است. در حد تام مي‌گويند تقرر ماهوي حد تام که مرکب از جنس و فصل است با تقرر ماهوي ماهيت محدود هيچ تفاوتي ندارد، اما در هر حال آنها حد را معرِف محدود و ماهيت محدود را معرَف آن حد مي‌دانند. پس باز در اينجا نيز پذيرفته‌اند که يک حقيقت بدون اينکه در شيئيتش تغيیري به‌ کاستي يا افزوني رخ داده باشد در دو قالب معرِف و معرَف ظاهر گشته است.

وی در ادامه سخنانش در محور دوم بحث تصریح کرد: محور دوم بحث، برهان بر ظهور يک حقيقت در جلوه هاي متفاوت است. ارتفاع نقيضين از هر موضوع مفروضي محال و باطل است. بر اين اساس در هر دو نقيضي، بايد گفت که ذات حق، مصداق بالذات و حقيقي يکي از آنهاست، ولي چون از دو نقيض يکي از سنخ عدم است و محال است که ذات حق که وجود صرف و هستي ناب است مصداق بالذات هر گونه عدمي باشد. پس در هر دو نقيضي، ذات حق، فقط، مصداق بالذات و حقيقي طرف وجودي است، اما آيا در حمل آن محمول وجودي بر ذات حق به هيچ ضميمه‌اي به موضوع نياز هست؟

عشاقی افزود: پاسخ منفي است؛ زيرا اگر به انضمام حيثيت ديگري به ذات حق نياز باشد (نظير نياز به انضمام زردي، به ماهيت جوهري طلا، در حمل زرد بر طلا، در گزاره «طلا، زرد است») در اين صورت لازم مي‌آيد که بدون انضمام آن حيثيت زائد، حمل محمول بر موضوع گزاره يعني «ذات حق» ممکن نباشد و اين در حالي است که طبق فرض، نقيض محمول هم (به‌خاطر اينکه نقيض محمول مفروض از سنخ عدم است، و عدم بر ذات حق حمل نمي‌شود) بر آن موضوع حمل نشده است، که لازمه اين، ارتفاع دو نقيض از مصداق واحد، است؛ چون طبق فرض نه نقيض محمول بر ذات حق حمل شده و نه خود محمول، که اين محال و ناممکن است، پس ذات حق بدون اينکه در شيئيتش تغيیري به‌ کاستي يا افزوني رخ داده باشد در قالبهاي بي‌شماري ظاهر گشته است؛ چون ذات حق از هر دو نقيض، در چهره يکي ظاهر گشته است بدون اين در شيئيتش تغيیري رخد داده باشد و اين همان مطلوب ما است.

وی در مورد محور سوم بحث گفت: محور سوم بحث، تعريف ظهور است. بر اساس بحث اشتراک حد و برهان مي‌توان ظهور يک حقيقت را اين گونه تعريف کرد: ظهور يک حقيقت عبارت است از اينکه آن حقيقت بدون اينکه هيچ تغييري به کاستي يا افزوني در شيئيتش رخ داده باشد در قالب تعين خاصي ظاهر گردد.

عشاقی در مورد محور چهارم بحث می گوید: از اين بحث معني عينيت حق و خلق از يک جهت و غيريت حق و خلق از جهت ديگر، روشن مي‌گردد خلق عين حق است به اين معني که خلق هيچ ملاکي براي شيئيت و واقعيتش جز واقعيت حق ندارد، زيرا مطابَق هر محمولي از هر دو نقيض، هيچ شيئيتي و واقعيتي جز واقعيت حق نداشت و در عين حال، خلق غير حق است، چون ذات حق در مرتبه خودش شيئي است که در قالب ظهوري خاصي تحدد نيافته و خلق همان شیء است که در قالب ظهوري خاص تحدد يافته است.