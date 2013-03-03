به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده شنبه شب در جلسه کارگروه توسعه کشاورزی آذربایجان غربی، ارائه طرح و ایده های ابتکاری و شناسایی حلقه های مفقوده در حوزه های مختلف بویژه کشاورزی و صنایع تبدیلی وابسته را اولویت اصلی مدیران دستگاه های اجرایی و کارآفرینان دانست.

وی خواستار تقویت و ایجاد ظرفیت کامل در حوزه صنایع تکمیلی و تبدیلی کشاورزی متناسب با ظرفیت آذربایجان غربی بعنوان قطب اصلی کشاورزی در کشور شد و افزود: مدیران باید طرحهای مطالعه شده آماده اجرا داشته باشند.

استاندار آذربایجان غربی ضمن انتقاد از فعالیت و درگیر شدن اکثر کارآفرینان آذربایجان غربی در فعالیتهای بخشی، اظهار داشت: این افراد باید حلقه های مفقوده بین صنعت و کشاورزی استان را برای توسعه پایدار این بخش شناسایی کنند.

جلال زاده با بیان اینکه نباید همه توان و نیروی مدیران دستگاه های اجرایی ذیربط در حوزه کشاورزی به رفع مشکل واحدهای تولیدی بحران زده و نمیه تمام سپری شود، اعلام کرد: متاسفانه به 2 دلیل حجم سرمایه گذاری کم و عدم اهلیت سرمایه گذاری به این بخش از صنعت استان ورود پیدا نکرده است.

وی با تاکید بر لزوم آینده نگری مدیران دستگاه های اجرایی با توجه به در مرحله اتمام قرار گرفتن طرحهای بزرگ صنعتی از جمله پتروشیمی مهاباد و ایجاد صنایع پایین دستی، ادامه داد: مدیران موظفند برای جذب حداکثری تسهیلات با مدیران بانکها جلسات هماهنگی برگزار کنند.

استاندار آذربایجان غربی گفت: دستگاه های اجرایی استان باید جلسات خود را با بانک های عامل در جهت اتخاذ راهکارها و تدابیر لازم برای جذب اعتبارات بخش کشاورزی افزایش دهند.

وی با تاکید بر این که مشکل اعتبار در استان وجود ندارد افزود: توجه به ارائه ایده ها و طرح های جدید در بخش های مختلف از جمله حوزه کشاورزی باید در اولویت برنامه های مسئولان دستگاه های اجرایی قرار گیرد.