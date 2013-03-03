تیم فولاد سهمیه آسیا را کسب می کند

بختیار رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شکست مقابل نفت آبادان اظهار کرد: در فوتبال حرفه ای نمی توان گفت که تیمتان از پیش برنده میدان است به خصوص اینکه مقابل تیمی که نیاز شدیدی به برد دارد وارد میدان شده اید، اما در هر صورت باید بگویم که در بازی با صنعت نفت بهتر از همیشه بودیم.



رحمانی با بیان این که شرایط آب و هوایی در بازی مقابل نفت بسیار بد بود، اظهار کرد: من به دنبال بهانه آوردن نیستم اما باور کنید شرایط بازی در روز بازی خصوصا در نیمه اول بازی مناسب نبود و به نوعی قضیه بازی نیمه نهایی جام حذفی مقابل پرسپولیس در اهواز بار دیگر تکرار شد.



وی افزود: در نیمه دوم بازی بهتر از همیشه بودیم و موقعیتهای خوبی بر روی دروازه حریف خلق کردیم اما متاسفانه هیچ کدام تبدیل به گل نشد و تیمی که گل نزند گل می خورد.



هافبک سرخ پوشان اهوازی در خصوص شکستن رکورد 19هفته بدون باخت این تیم در رقابتهای لیگ برتر گفت: بیشترین ناراحتی ما در پی شکست مقابل نفت آبادان، شکسته شدن رکورد 19هفته بدون باخت در مسابقات لیگ بود اما در هر صورت به شرایط بازی بستگی دارد و معتقدم مواقعی شکست لازم است.



وی بیان کرد: بازیکنانی که در لیگ برتر بازی می کنند همه در یک سطح هستند و تفاوت زیادی بین تیم اول و آخر جدول وجود ندارد. اگر دقت کرده باشید استقلال تهران که در صدر جدول قرار دارد هفته گذشته روز سختی مقابل تیم نفت آبادان داشت و به زحمت این تیم را شکست داد.



رحمانی عنوان کرد: در حال حاضر شرایط تیم فوق العاده است و هیچ مشکلی وجود ندارد. بدون شک در پایان فصل جز سه تیم بالای جدول بوده و قول می دهم که سهمیه باشگاه های آسیا را کسب کنیم.