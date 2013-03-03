آمادگی دستگاه‌ ها برای خدمات ‌رسانی به مسافران نوروزی تفت

ابوالقاسم دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دستگاه‌ های خدمات ‌رسان در این شهرستان آمادگی‌ خود را به منظور ارائه خدمات به مسافران و شهروندان در ایام نوروز اعلام کرده‌اند که امیدواریم بر اساس تمهیدات اندیشیده شده بتوانیم نیازهای مردم و مسافران تامین کنیم.

وی با بیان اینکه شهرستان تفت از حوزه های گردشگری در استان به شمار می رود، ادامه داد: یکی از مهمترین اقداماتی که در ستاد تسهیلات نوروزی به جدیت انجام شده است، معرفی جاذبه‌ های گردشگری در این شهرستان است.

وی افزود: شناسایی اماکن فرهنگی و تاریخی و گردشگری تفت می تواند در جذب گردشگر تاثیرگذار باشد و تحولات اقتصادی خوبی را برای شهرستان ایجاد کند.

دهقان با بیان اینکه این شهرستان دارای چندین اثر تاریخی ثبت شده ملی است، اضافه کرد: متاسفانه این آثار به خوبی معرفی نشده و ضروری است که از این فرصت برای معرفی آثار شهرستان به شهروندان و سایر هموطنانی است که از این شهرستان عبور می‌کنند، بهره ببریم.

وی در ادامه با اشاره به آمادگی پلیس راه شهرستان در این زمینه، تصریح کرد: پلیس راه با استقرار نیروهای خود در جاده ‌ها نسبت به تردد روان وسایل نقلیه در راه ‌های مواصلاتی این شهرستان در ایام نوروز اقدام می‌کند.

فرماندار تفت همچنین از آمادگی جمعیت هلال ‌احمر خبر داد و اظهار داشت: جمعیت هلال ‌احمر همراه با سایر دستگاه ‌های امدادی و پزشکی همچون سالهای گذشته با استقرار اکیپ‌ های امداد و نجات در جاده‌ها در خدمت مردم است.

وی پخش بروشور و راهنمای گردشگری در ورودی‌های شهرستان را از دیگر اقداماتی دانست که در ایام نوروز شاهد اجرای آن خواهیم بود.

وی با بیان اینکه طرح ‌هاي مهم گردشگري در اين شهرستان اجرا شده و یا در دست اجرا است، گفت: اتمام و اجراي اين طرح‌ هاي مهم گردشگري، جذب گردشگر و ايجاد اشتغال و سرمايه ‌گذاري در اين شهرستان را به دنبال خواهد داشت.

وي با بيان اين که مناطق نمونه و روستاهاي هدف گردشگري شهرستان تفت شامل ده بالا، طزرجان، بنادکوک، توران پشت، چم و مبارکه مي‌شود، افزود: طرح‌ هاي اين مناطق در دستور کار معاونت سرمايه ‌گذاري اداره‌ کل ميراث ‌فرهنگي يزد قرار دارد که با اجرای آنها و پایان این طرح ها شاهد رونق منطقه خواهیم بود.

وی افزود: عقابکوه، روستای اسلامیه، چم، حسینی و روستاهای شناخته شده سانیج، ده بالا و طزرجان مناطقی هستند که می توانند در کنار سایر آثار و جاذبه ها، شهرستان تفت را در تورهای یک روزه قرار دهند.

دهقان با اشاره به امکانات گردشگری برای مسافران در این شهرستان عنوان کرد: شش سفره خانه سنتی و مهمانپذیر بین راهی و کمپ های گردشگری از جمله امکانات و تاسیسات گردشگری شهرستان تفت است.

وی قلعه ‌پهلوان‌ بادی ‌تفت، دره‌گاهان، بقعه‌ شاه ‌خلیل ‌تفت، مسجد و بازار شاه نعمت‌الله ولی، قدمگاه قلعه روستای کوهستانی شواز، خانقاه شیخ علی بلیمان و ... را از جمله اماکن تارخی و باستانی شهرستان تفت نام برد.