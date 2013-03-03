اعضای کمیته استعدادیابی باشگاه صنعت نفت منصوب شدند

مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر از «عبدالرضا شاه غریب»، «حسین بهارستان»، «حکیم عوده پور»، «امید حمدی اصل»، «فرزاد جعفری» و «امید شریفی نسب» به عنوان شش عضو منصوب شده کمیته شناسایی و استعداد یابی بازیکن نام برد.



غلامحسین گودرزی گفت: در راستای برنامه ریزی و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در جهت تقویت تیم فوتبال بزرگسالان صنعت نفت آبادان، کمیته شناسایی و استعدادیابی بازیکن به منظور عضویت در تیم فوتبال بزرگسالان صنعت نفت تشکیل و اعضای آن معرفی و منصوب شدند.



گودرزی، ابراز امیدواری کرد تا افراد مذکور بتوانند ماموریتهای محوله را تحت نظر «عبدالرضا شاه غریب» به نحو مطلوبی به انجام برسانند.



به گفته وی اقدامات صورت گرفته توسط این کمیته برای اخذ تصمیم نهایی از طریق این جانب به موسسه گزارش می شود.