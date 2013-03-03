85 درصد مردم استان ایلام در برنامه های کمیته امداد مشارکت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین احمدی عصر شنبه در نشست مشترك بين مسئولين آموزش و پرورش و كميته امداد حضرت امام (ره) که در محل دفتر مديركل آموزش و پرورش ايلام برگزار شد، با قدرداني از همكاري هاي خوب في مابين كميته امداد و آموزش و پرورش گفت همكاري هاي مشترك بين آموزش و پرورش و كميته امداد در حوزه هاي متعدد فرهنگي و اجتماعي بي نظير است.

وي اظهار داشت: هم اكنون 12 هزار نفر دانش آموز و دانشجو تحت پوشش برنامه هاي حمايتي كميته امداد هستند.

احمدي اضافه کرد: در رويكرد جديد كميته امداد برنامه ها تمركز به مسيري دارد كه منجر به توانمندي خانواده هاست و تكاليفي داريم كه در مسير رسيدگي به خانواده ها به صورتي حركت كنيم كه با حفظ كرامت آنان شرايط خود اتكايي برايشان فراهم شود.

وي تصریح کرد: تفاهم نامه هاي همكاري بين كميته امداد امام خميني (ره) و آموزش و پرورش با هدف ارائه خدمات خداپسندانه و شايسته تر به دانش آموزان نيازمند و نهادينه سازي همكاري ها در ابعاد حمايتي وجود دارد و تا كنون به نحو شايسته اي به مرحله اجرا در آمده اند.

مديركل كميته امداد استان ايلام در ادامه به طرح برنامه هاي راهبردي كميته امداد در ارتباط با توسعه و ترويج فرهنگ احسان و نيكوكاري در بين دانش آموزان، شناسايي و حمايت از مخاطبان مستعد و علاقمند به تحصيل، توسعه و تعميق عدالت آموزشي از طريق ايجاد فرصت هاي برابر آموزشي، فرهنگي و تربيتي و بهره مندي از تمام امكانات و ظرفيت هاي موجود به منظور تقويت بنيه علمي، آموزشي و فرهنگي دانش آموزان و خانواده هاي تحت پوشش پرداخت و خواستار تداوم تعامل خوب بين آموزش و پرورش و كميته امداد براي ارائه خدمات بيشتر به ولي نعمتان انقلاب اسلامي شد.

مشارکت کمیته امداد و آموزش و پرورش در دستگیری از کودکان نیازمند

مديران كل آموزش و پرورش استان ایلام گفت: بر اساس توافقات به عمل آمده بین این سازمان و کمیته امداد امام خمینی«ره» این استان، این دو سازمان ضمن شناسایی دانش آموزان نیازمند و بی بضاعت در جهت رفع نیازهای آنان تلاش خواهند کرد.

یزدانبخش شریفی با بيان اين مطلب كه اقدامات كميته امداد بر ملت ايران و برملتهاي ديگر در دنيا پوشيده نيست و در جهات فرهنگي و اجتماعي در نوع خود بي نظير است افزود: خدمات خوبي كه كميته امداد براي طبقه ي خاصي از كشورمان كه معتقدين اصلي نظام و ولي نعمت كشور و مسئولان هستند شايسته تحسين و از اجر معنوي خاصي برخوردار است.

وی تصريح كرد: كميته امداد در خيلي از جهات خدمات اثربخشي ارائه داده و كمك كار بسياري از دستگاههاي اجرايي از جمله آموزش و پرورش و دانش آموزان نیازمند بوده است.

وي در ادامه يادآور شد: آموزش و پرورش آمادگي دارد تا در راستاي تقويت بنيه علمي دانش آموزان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) كليه همكاريهاي لازم را انجام دهد.

در اين جلسه مديركل كميته امداد امام خميني (ره) استان ايلام گزارشی از اقدامات و برنامه های این نهاد در گرامیداشت هفته احسان و نیکوکاری در این استان را ارائه کرد.