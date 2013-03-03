به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون وزنهبرداری، رئیس فدراسیون وزنه برداری در مراسم افتتاحیه مسابقات وزنهبرداری قهرمانی بزرگسالان کشور ضمن بیان این موضوع که نفرات برتر این رقابتها به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد ابراز امیدواری کرد این رقابتها که به میزبانی ایلام برگزار می شود کیفیت بالایی داشته باشد.
حسین رضازاده گفت: با تصمیم فدراسیون و درخواست اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام، این شهر امسال برای نخستین بار به عنوان میزبان رقابتها انتخاب شد. خوشبختانه سالن شهید کمری شهر ایلام از استاندارهای بین المللی برخوردار است که این موضوع به بالا بردن سطح کیفی رقابتها کمک خواهد کرد.
رئیس فدراسیون وزنهبرداری:
نفرات برتر قهرمانی کشور به اردوی تیم ملی دعوت میشوند
"حسین رضازاده" گفت برترین وزنه برداران حاضر در رقابتهای قهرمانی کشور به تیم ملی دعوت خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون وزنهبرداری، رئیس فدراسیون وزنه برداری در مراسم افتتاحیه مسابقات وزنهبرداری قهرمانی بزرگسالان کشور ضمن بیان این موضوع که نفرات برتر این رقابتها به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد ابراز امیدواری کرد این رقابتها که به میزبانی ایلام برگزار می شود کیفیت بالایی داشته باشد.
کد مطلب 2010102
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