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۱۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۵۹

سليماني:

توسعه صنعتی در خراسان رضوي در گرو ارتقاء فرهنگ اين بخش است

توسعه صنعتی در خراسان رضوي در گرو ارتقاء فرهنگ اين بخش است

مشهد - خبرگزاري مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوي گفت: توسعه صنعتی در این استان در گرو ارتقاء فرهنگ صنعتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علي سليماني صبح يكشنبه در محل شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي در جمع خبرنگاران اظهار كرد: مادامی که این فرهنگ به طور جدی در استان نهادینه نشود، توسعه صنعتی نیز کار دشواری است.

مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي افزود: خراسان رضوي از استعدادها و توانمندی های صنعتی بالایی برخوردار است که ارتقاء فرهنگ صنعتی به بروز این استعدادها کمک شایانی می کند.

سليماني با اشاره به اینکه برای جذب سرمایه گذاری صنعتی در استان گام های موثری برداشته شده است، گفت: برای ارتقای جایگاه صنعت استان و تقویت جذب سرمایه گذار، نیاز است تلاش مضاعفی صورت گیرد که این مهم در دستور کار قرار دارد.

وي بيان کرد: توسعه شهرکها و نواحی صنعتی استان می تواند به ایجاد اشتغال پایدار و مولد و حفظ اشتغال موجود که دغدغه همه خدمتگزاران نظام است، منجر شود.

 

 

کد مطلب 2010126

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