دولت باید سهم خود را برای توسعه حمل و نقل شهری پرداخت کند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالوحید فیاضی افزود: مجموعه اقداماتی از قبیل توسعه حمل و نقل عمومی که به رفاه شهروندان می‌انجامد، راهکارهای مناسبی‌اند که می­توانند بسترساز توسعه جامعه ‌شوند و به دلیل نتایج و فواید مثبتی که به دنبال دارند، باید از انجام چنین اقداماتی که اجرای آن­ها هزینه­های سنگینی در بر دارد، استقبال و حمایت شود.

وی با اشاره به این که مسائل و مشکلات پایتخت بسیار ویژه است و به هیچ عنوان با دیگر نقاط کشور قابل مقایسه نیست، اظهار کرد: این مسائل و مشکلات به خصوص در زمینه افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی به توجه ویژه دولت نیاز دارد.

فیاضی با بیان این که بسیاری از مشکلات اجتماعی ریشه در مسائل شهری دارند، تصریح کرد: به عنوان نمونه مشکلات حوزه حمل و نقل شهری یکی از آسیب­هایی است که بر روی روابط اجتماعی افراد، بهداشت روانی جامعه و راندمان بهره‌وری کار تأثیر می‌گذارد و لذا چنین مسائلی باید به عنوان یک مولفه مهم در توسعه اجتماعی شهرها مورد توجه قرار گیرند.

وی با تأکید بر این که لازم است هر روز در جهت توسعه و بازسازی ناوگان حمل و نقل عمومی حرکت شده و در این راستا از بخش خصوصی حمایت شود، اضافه کرد: باید سهم دولت، شهرداری و شهروندان در نقل و انتقالات شهری مشخص شده و هر بخش سهم خود را در جهت توسعه حمل و نقل عمومی بپردازد.

فیاضی با اعلام این که امیدواریم دولت در پرداخت سهم خود به منظور گسترش حمل و نقل عمومی اقدام کند، گفت: آلودگی هوای تهران به یک آسیب جدی و یک مشکل بزرگ اجتماعی تبدیل شده که برای رفع این معضل، تعامل تمام دستگاه‌ها ضروری است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پایان خاطرنشان کرد: تمام دستگاه‌ها باید در قالب یک عزم همگانی به مسئولیت­ها و وظایف خود عمل کنند چرا که مردم متضرر اصلی بروز مشکلاتی نظیر تراکم ترافیک و تشدید آلودگی هوا هستند و تلاش مسئولان در راستای رفع این مشکلات، سبب افزایش رضایت‌مندی مردم از کارکرد نظام خواهد شد.