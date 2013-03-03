نوجوان ميبدي حائز رتبه دوم حفظ 20 جزء قرآن در مسابقات كشوري شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد داوود فلاحی از میبد رتبه دوم رشته حفظ بیست جزء قرآن کریم در سی و چهارمین دوره مسابقات حفظ، قرائت و ترتیل قرآن کریم اوقاف و امور خیریه در بخش شکوفه ها را به خود اختصاص داد.

مسابقات کشوری قرآن کریم شکوفه ها در بخش پسران با حضور بیش از 140 برگزیده استانی بر گزار شد که این نخبه نوجوان قرآنی از شهرستان میبد توانست در جمع برترین های این دوره از مسابقات قرار گیرد.

مرحله كشوری سی و چهارمين دوره مسابقات قرآن شكوفه ها از سوم تا دهم اسفندماه، به همت سازمان اوقاف و امور خيريه در دو گروه دختران و پسران 9 تا 16 سال در مشهد مقدس برگزار شد.