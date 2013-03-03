165 نفر در آبدانان به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی راه پیدا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز جایروندی صبح یکشنبه در کارگاه هم اندیشی کنکور سراسری که برای دانش آموزان آبدانان صبح یکشنبه در این شهر برگزار شد، اظهار داشت: در این کارگاه که دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی حضور داشتند، دانش آموزان با تکنیک های مطالعه و روش های آن، اضطراب امتحان و راههای غلبه بر آن، فنون تست زنی و آمادگی برای جلسه کنکور توسط کارشناسان آشنا شدند.

وی افزود: در این کارگاه که 450 نفر از دانش آموزان دختر و پسر حضور داشتند به مدت چهار روز در دو شیفت صبح و عصر دانش آموزان با کارشناسان به صورت پرسش و پاسخ و کلاس کارگاهی با راههای صحیح تست زنی آشنا شدند.

وی گفت: در سال تحصیلی 90-91 تعداد 438 دانش آموز در آزمون کنکور سراسری شرکت کردند که از این تعداد 165 نفر به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی راه پیدا کردند.

جایروندی این تعداد قبولی در دانشگاه را 37 درصد عنوان کرد و اظهار داشت: هم اکنون تعداد هشت هزار و 350 نفر دانش آموز در مقاطع تحصیلی مختلف در آبدانان مشغول به تحصیل هستند.