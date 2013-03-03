امسال 260 هزار اصله نهال در ملایر پرورش یافت

علی مروت امیری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: 60 هزار اصله از این تعداد اصله نهال تولید شده در بخش خصوصی و 200 هزار اصله نهال در نهالستان قدس تولید شده است.

امیری از وجود 905 هزار هکتار اراضی ملی منابع طبیعی در استان همدان خبر داد و گفت: از این مقدار 171 هزار هکتار، معادل 18 درصد مربوط به شهرستان ملایر است.

وی در ادامه گفت: سطح مراتع شهرستان ملایر نیز 138 هزار هکتار و چرای دام دو برابر سطح مراتع و بیشتر از حد مجاز در این شهرستان است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ملایر در ادامه به برنامه های هفته منابع طبیعی در شهرستان ملایر اشاره کرد و عنوان داشت: برگزاری همایش‌ها، تشکیل کلاس‌های ترویجی و درختکاری از جمله این برنامه است.

امیری از توزیع نهال رایگان در میان مردم در ایبن هفته خبر داد و افزود: بازدید از پروژه‌ها و تقدیر از نمونه‌های بخش مراتع و حفاظت از دیگر برنامه های هفته منابع طبیعی در شهرستان ملایر خواهد بود.