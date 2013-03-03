ترویج مصرف مشروبات الکلی راهبرد استکبار/ برخوردها با قاچاق مشروب تشدید شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حسن زاده با اشاره به توطئه ها و دسیسه های دشمنان نظام اسلامی در عرصه های مختلف، اظهار داشت: با پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از رفتارهای غیر اسلامی و ناهنجارهای مغایر با قوانین انسانی و اسلامی که در جامعه وجود داشت پاکسازی و ارزش های الهی جایگزین آنها شد.

وی افزود: ملت مسلمان ایران همواره با پیروی از دستورات دین مبین اسلام زمینه نهادینه شدن باورهای اعتقادی و اسلامی به ویژه در کانون خانواده ها را مهیا کرده و با عزم و اراده انقلابی موجبات ریشه کنی معضلات اجتماعی ضد اخلاقی در زمینه تهاجم فرهنگی استکبار جهانی را فراهم کردند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان ادامه داد: در این راستا به دلیل ناکامی دشمنان در رویارویی نظامی با انقلاب اسلامی استکبار جهانی تلاش خود را با هدف ضربه زدن به انقلاب اسلامی از جمله از راه های ترویج مصرف مواد مخدر، مشروبات الکلی و برنامه های ضدفرهنگی در بین جوانان و کانون خانواده ها را آغاز کرده است.

حسن زاده یادآور شد: به همین منظور امروزه شاهد هستیم که عوامل و دست اندرکاران استکبار جهانی با حمایت از قاچاق مشروبات الکلی کوشش خود را برای آلوده ساختن روح و روان جوانان کشور آغاز کرده و متاسفانه در مواردی به دلیل آثار مخرب و زیان بار مصرف مشروبات الکلی شاهد صدمه دیدن برخی از افراد در جامعه هستیم.

وی بیان کرد: رویکرد فرهنگی مناسبت ترین راه مقابله با ترویج مشروبات الکلی است و دراین رابطه همه مردم و مسئولان فرهنگی استان باید با عزم همگانی توان خود را برای کاهش مصرف مشروبات الکلی در جامعه به انجام برسانند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان با تاکید بر تشدید اقدامات بازدارنده دستگاه امنیتی و انتظامی در برخورد با معضل قاچاق و مصرف مشروبات الکلی، ارتقا روش های موثر و تاثیرگذار و ارتقاء فرهنگ دینی و اعتقادی،‌ آموزش جوانان و افزایش سطح آگاهی خانواده ها در خصوص مضرات جسمی و روحی مصرف مشروبات الکلی را از مهمترین راه های پیشگیری عنوان کرد.