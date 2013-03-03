به گزارش خبرنگار مهر، سعید ستاری صبح یکشنبه در مراسم زنگ نیکوکاری که در مدرسه توحید شهر ایلام برگزار شد، افزود: شبکه های اجتماعی نیکوکاران با مشارکت و عضویت افراد خیر در محله های شهرهای مختلف کشور تشکیل و راه اندازی می شود.



وی ادامه داد: برای ایجاد این شبکه ها، ابتدا افراد نیکوکار هر محله شناسایی و در مساجد همان محل فعالیت خود را در زمینه رفع مشکلات و مسائل مددجویان زیرپوشش این نهاد آغاز می کنند.



وی اضافه کرد: شبکه های نیکوکاری که از سال آینده به شکل ویژه در دستور کار قرار دارد پس از تشکیل با استفاده از منابع کمیته امداد و کمک های اعضا اقدام به رفع مشکلات افراد محروم و نیازمند می کنند.



معاون کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور بیان داشت: شبکه های نیکوکاران در گام نخست در مناطق روستایی و شهری دایر خواهد شد و در این زمینه 15 هزار شبکه راه اندازی می شود.



ستاری ابراز امیدواری کرد: ایجاد این شبکه ها با هدف رفع هرچه بیشتر مشکلات نیازمندان نقش مهمی در کاهش فقر در جامعه داشته باشد.

وی همچنین افزود: قشر دانش آموز همیشه یار همراه و پشتیبان نیازمندان جامعه بوده اند.

وی به مشارکت مردم استان ایلام در برنامه های مشارکتی این نهاد اشاره کرد و افزود: خوشبختانه این استان با همه محرومیتی که داشته از بهترین استانهای کشور در زمینه انفاق و نیکوکاری در جامعه و کشورمان بوده است.

وی افزود: این استان بر اساس شاخصهای مشارکتی موجود هم اکنون جزء 8 استان برتر کشور در زمینه میزان کمک به نیازمندان و همنوعان است.

وی اضافه کرد: همه ما در کمیته تلاش می کنیم زمینه این مشارکت نیکوکارانه را فراهم تا همه مردم به نوعی در حل مشکلات همدیگر و کمک به نیازمندان مشارکت داشته باشند.