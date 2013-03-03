ارائه خدمات به شهروندان نقاط کم‌‌ برخوردار مشهد رشد داشته است

به گزارش خبرگزاري مهر، علی یوسف‌زاده صبح يكشنبه در نشست مردمی با اهالی رسالت که در مسجد ابوالفضلی‌ها برگزار شد، اظهار كرد: در سال‌های اخیر ارائه خدمات به شهروندان در منطقه به خصوص نقاط کم‌ برخوردار با شتاب قابل توجهی همراه بوده است.

سرپرست شهرداري منطقه سه مشهد با اشاره به انجام عملیات و پروژه‌های عمرانی در سطح منطقه افزود: بهسازی و ایجاد پارک خطی حاشیه کانال دروی در3 فاز، احداث سالن‌های ورزشی و چند منظوره مانند سالن ورزشی سیس‌آباد، سالن چندمنظوره شهید ناصری، سالن ورزشی یاس و بهمن از جمله اقدامات منطقه در راستای بهبود و عمران شهری و اهمیت به اوقات فراغت جوانان و مسائل فرهنگی محلات است.

یوسف‌زاده در ادامه این جلسه در پاسخ به درخواست یکی از شهروندان مبنی بر توجه بیشتر به آسفالت و فضای سبز منطقه گفت: به منظور حل مشکلات محله جلسه‌ای با اعضای شورای اجتماعی محلات و مسئولان مرتبط در منطقه برگزار خواهد شد و طی آن درخواست‌ها و مشکلات مطرح شده از سوی شهروندان و اهالی محل بررسی می‌شود تا ضمن تعیین راهکارهای مناسب نسبت به اولویت‌بندی خواسته‌ها، براساس نظرسنجی و طرح‌های کارشناسی اقدام خواهد شد.

وي در خصوص تملک املاک برای اجرای پروژه‌های عمرانی و تفریحی افزود: با توجه به اینکه هر محله برای پیشرفت و آبادانی نیازمند اجرای پروژه‌های مختلف عمرانی و تفریحی است، برای تحقق این مهم نیازمند تملک برخی از املاک هستیم که این امر با توجه به مراحل مختلف، انجام بعضی پروژه‌ها را طولانی می‌سازد و شهرداری در این مرحله با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود.

سرپرست شهرداري منطقه سه مشهد در خصوص همکاری شهرداری برای ساخت مسجد اظهار کرد: شهرداری می‌تواند در راستای کمک به مساجد طبق بخشنامه‌های صادره در زمینه برخی بخشودگی‌ها که قانون‌گذار مجوز داده است، اقدام کند.