مرحله استاني مسابقات ورزشي دختران كهگيلويه وبويراحمد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون تربيت بدني و سلامت آموزش وپرورش کهگیلویه و بویراحمد در این مراسم گفت: دراين مسابقات دانش آموزان دختر برگزيده دوره ابتدايي هشت شهرستان ومنطقه استان در رشته هاي هندبال، فوتسال و واليبال باهم رقابت مي كنند.

حميد زرافشان افزود: دراين مسابقات كه به مدت سه روز ادامه دارد از هر رشته يك تيم انتخاب شده و به مرحله كشوري راه مي يابد.

وی با بیان اینکه ورزش باعث سلامتي روح وجسم و ايجاد نشاط براي دانش آموزان می شود، اظهار داشت: تحصيل، تذهيب و ورزش تأكيد مقام معظم رهبري است كه بايد مربيان و دانش آموزان این امر را سرلوحه کارهای خود قرار دهند.

زرافشان تصریح کرد: گرایش نوجوانان و جوانان به ورزش آنها را از آسیبهای اجتماعی مصون داشته و در یادگیری دروس نیز موثر است.

وی افزود: مسابقات ورزشی همواره شور و اشتیاق فراوانی را در دانش آموزان ایجاد کرده و روحیه رقابت سالم را در آنها تقویت می کند.