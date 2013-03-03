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۱۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۲۴

در یاسوج/

مرحله استاني مسابقات ورزشي دختران كهگيلويه وبويراحمد آغاز شد

مرحله استاني مسابقات ورزشي دختران كهگيلويه وبويراحمد آغاز شد

یاسوج – خبرگزاری مهر: مرحله استاني مسابقات ورزشي دختران كهگيلويه وبويراحمد با شركت 200دانش آموز صبح امروز یکشنبه درياسوج آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون تربيت بدني و سلامت آموزش وپرورش کهگیلویه و بویراحمد در این مراسم گفت: دراين مسابقات دانش آموزان دختر برگزيده دوره ابتدايي هشت شهرستان ومنطقه استان در رشته هاي هندبال، فوتسال و واليبال باهم رقابت مي كنند.

حميد زرافشان افزود: دراين مسابقات كه به مدت سه روز ادامه دارد از هر رشته يك تيم انتخاب شده و به مرحله كشوري راه مي يابد.

وی با بیان اینکه ورزش باعث سلامتي روح وجسم و ايجاد نشاط براي دانش آموزان می شود، اظهار داشت: تحصيل، تذهيب و ورزش تأكيد مقام معظم رهبري است كه بايد مربيان و دانش آموزان این امر را سرلوحه کارهای خود قرار دهند.

زرافشان تصریح کرد: گرایش نوجوانان و جوانان به ورزش آنها را از آسیبهای اجتماعی مصون داشته و در یادگیری دروس نیز موثر است.

وی افزود: مسابقات ورزشی همواره شور و اشتیاق فراوانی را در دانش آموزان ایجاد کرده و روحیه رقابت سالم را در آنها تقویت می کند.

 

کد مطلب 2010192

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