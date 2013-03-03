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۱۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۵۹

حاج رسولیها:

زور رسانه‌ها در انعکاس صدای مسئولان کم شده است/ نمایندگان مجلس قوی‌تر عمل می‌کنند

زور رسانه‌ها در انعکاس صدای مسئولان کم شده است/ نمایندگان مجلس قوی‌تر عمل می‌کنند

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان با حضور در جمع خیران سلامت و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان با گلایه‌هایی از عملکرد برخی ارگان‌های دولتی زور رسانه‌ها را در انعکاس صدای مسئولان کم خواند و اعلام کرد در این زمینه نمایندگان مجلس قوی‌تر عمل می‌کنند. 

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاج رسولیها ظهر یکشنبه در جمع چهره‌های خیر سلامت استان اصفهان اظهار کرد: اختصاص 500 میلیارد تومان اعتبار در حوزه اتوبوس‌رانی در سال آینده مهمترین اقدامی است که در عرصه پیشگیری و سلامت مردم انجام می‌دهیم.

وی با اشاره به اینکه 70 درصد آلودگی‌های هوا مربوط به خودروهای شخصی و 30 درصد به کارخانجات صنعتی مرتبط است، ادامه داد: 10 درصد از پول عوارض سوخت که معادل 100میلیارد تومان است به شورای شهر اختصاص نیافته که از این بابت به دولت گلایه داریم.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: سعی شده به منظور سلامت مردم اصفهان 4 ثانیه زمان حضور بر صحنه حادثه را کاهش دهیم زیرا که یک ثانیه زود رسیدن میلیاردها صرفه اقتصادی برای جامعه دارد.

وی ساخت شهر رویاها و اختصاص صدها میلیارد تومان به این شهررا بزرگترین قدم در جهت ایجاد نشاط اجتماعی مردم اصفهان خواند و ادامه داد: تبدیل زباله‌ها به پسماندها و جمع‌آوری زودهنگام زباله از دیگر اقدامات انجام شده در راستای پیشگیری از انواع بیماری‌ها و سلامت مردم اصفهان است.

کد مطلب 2010202

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