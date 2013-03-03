به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاج رسولیها ظهر یکشنبه در جمع چهره‌های خیر سلامت استان اصفهان اظهار کرد: اختصاص 500 میلیارد تومان اعتبار در حوزه اتوبوس‌رانی در سال آینده مهمترین اقدامی است که در عرصه پیشگیری و سلامت مردم انجام می‌دهیم.

وی با اشاره به اینکه 70 درصد آلودگی‌های هوا مربوط به خودروهای شخصی و 30 درصد به کارخانجات صنعتی مرتبط است، ادامه داد: 10 درصد از پول عوارض سوخت که معادل 100میلیارد تومان است به شورای شهر اختصاص نیافته که از این بابت به دولت گلایه داریم.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: سعی شده به منظور سلامت مردم اصفهان 4 ثانیه زمان حضور بر صحنه حادثه را کاهش دهیم زیرا که یک ثانیه زود رسیدن میلیاردها صرفه اقتصادی برای جامعه دارد.

وی ساخت شهر رویاها و اختصاص صدها میلیارد تومان به این شهررا بزرگترین قدم در جهت ایجاد نشاط اجتماعی مردم اصفهان خواند و ادامه داد: تبدیل زباله‌ها به پسماندها و جمع‌آوری زودهنگام زباله از دیگر اقدامات انجام شده در راستای پیشگیری از انواع بیماری‌ها و سلامت مردم اصفهان است.