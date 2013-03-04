کاظم نظم ده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در سال جاری بودجه بخش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با افزایش 2.5 برابری نسبت به سال گذشته 25 میلیارد تومان بود که در سال آینده نیز پیشنهاد افزایش اعتبارات را در لایحه بودجه مطرح کرده ایم که امیدواریم مورد موافقت قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری در حوزه پیشگیری حدود 20 میلیون نفر از خدمات بهره مند شده اند، تاکید کرد: در سال گذشته 13 میلیون نفر از خدمات پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ، اعتیاد و مشاوره برخوردار شدند این درحالی است که تعداد مراجعه کنندگان در سال جاری حدود 7 میلیون نفر نسبت به سال 90 افزایش داشته است.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی گفت: هزینه استفاده از مراکز مشاوره و یا پیشگیری برای مراجعه کنندگان بسیار محدود است بطوریکه هر فرد با پرداخت حدود 1000 تومان از خدمات این مراکز بهره مند می شود.

نظم ده با اشاره به اینکه می توان با پرداخت هزینه بسیار کمی از بروز معلولیتهادر کشور پیشگیری کرد، اظهار داشت: پیشگیری از اعتیاد، طلاق، دختران فراری ، افسردگی ، همسرآزاری و تحکیم خانواده و همچنین پیشگیری از معلولیتها مهمترین موارد مراجعه به مراکز مشاوره بوده است.

وی از افزایش مراکز مشاوره در سال جاری خبر داد و گفت: تا پایان سال تعداد مراکز مشاوره به یک هزار مرکز می رسد که این مراکز در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نقش بسیار مهمی خواهد داشت.

وی همچنین در مورد مراکز مشاوره با رویکرد اسلامی نیز افزود: راه اندازی مراکز مشاوره اسلامی و ایرانی در دستور کار جدی سازمان قرار دارد بطوریکه آموزه های دینی در مشاوره ها اساس کار خواهد بود و به زودی در استان قم اولین مرکز راه اندازی می شود.