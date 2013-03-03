به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عباس زاده مشکینی در جلسه تأمین مسکن استان گفت: مسکن مهر یکی از اصلی ترین پروژه های دولت است و اولین اولویت دستگاه های مرتبط خدمات رسانی به این واحدها است.

وی با بیان این مطلب افزود: به همت دوستان کار اجرایی مسکن مهر به خوبی در حال پیشرفت است و در خصوص ارائه خدمات و تأسیساتی نظیر آب ، گاز و دیگر موارد اقدامات خوبی شده است و در خصوص برق رسانی به برخی از این پروژه ها نیز باید با همت مضاعف کار را هر چه سریعتر به اتمام رساند.

وی با انتقاد از ساخت و ساز غیر مجاز در حاشیه شهرها اظهار داشت: در بخشی از شهرهای استان در زمین هایی که خارج از محدوده ی شهری هستند ساخت و ساز غیر مجاز انجام شده است و خدماتی هم در اختیار آنها قرار گرفته این در حالی است که بعضی از دستگاههای خدمات رسان در طرح مسکن مهر که از پروژه های مهم و مورد تأیید دولت بوده به کندی عمل می کنند ، که این امر همت و تلاش بیشتر مسئولین و مدیران دستگاه های اجرایی درخدمات رسانی بیشتر به پروژه های مسکن مهر را می طلبد .

عدم واگذاری مسکن مهر قبل از صدور دفترچه اقساط تسهیلات بانکی به متقاضیان از مهمترین مصوبات این جلسه بود.

اگر رقابت سالم جهانی فراهم شود، جوانان ایرانی در تمام میدانها خواهند درخشید



استاندار ایلام گفت: در صورتی که رقابت سالم جهانی باشد جوانان ایرانی در تمام میدانهای بین المللی خواهند درخشید.

محمود عباس زاده مشکینی در مراسم افتتاحیه مسابقات وزنه برداری قهرمانی کشور که در ایلام برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار داشت: ملت سرافراز ایران نه تنها در ورزش بلکه در تمام حوزه های پیچیده علمی نیز رتبه های برتر جهانی را از آن خود کرده اند.

وی افزود: در هر جا میدانی برای رقابت باز گردد ملت ایران و جوانان آن درخشش قابل تحسینی خواهند داشت.

استاندار ایلام به رقابت غیر سالم میدانهای جهانی اشاره نمود و تصریح کرد: نظام سلطه در هر میدانی که احساس کند ایران حرف اول را می زند محدودیت ایجاد می کنند، که نمونه بارز آن اقدام در راستای حذف ورزش کشتی از بازیهای المپیک بود.

وی با بیان اینکه ورزشکاران با تقویت جسم به سمت کمال حرکت خواهند کرد، اظهار داشت: حرکت به سمت کمال با تقویت جسم امکان پذیر است و جسمی که سالم نباشد روح سالمی نخواهد داشت.

مشکینی در بخش دیگری از سخنان خود در جمع وزنه برداران 28 استان کشور گفت: شما به استانی پا نهادید که مردم آن مظهر معرفت، ایثار، مقاومت، شجاعت و بدون استثناء همه آنها محب اهل بیت هستند.

مهمترین هدف راهیان نور انتقال روحیه ایثار و شهادت به نسل امروز است



استاندار ایلام گفت: مهمترین هدف راهیان نور انتقال روحیه ایثار و شهادت به نسل امروز است.

محمود عباس زاده مشکینی در همایش قرارگاه راهیان نور کشور با بیان این مطلب اظهار داشت: دفاع مقدس صحنه رویارویی نور و ظلمت بود.

عباس زاده مشکینی به رمز ماندگاری حماسه بزرگ عاشورا اشاره کرد و تصریح کرد : دفاع مقدس چون از جنس نور است در تاریخ اسلام و جهان نیز ماندگار خواهد ماند.

استاندار ایلام به حفظ ارزش های دفاع مقدس تاکید کرد و افزود: حفظ این ارزشها کمتر از دفاع مقدس نخواهد بود همانند کاری که حضرت زینب ( س) و حضرت امام سجاد (ع) بعد از حادثه عاشورا انجام دادندو منجر به ماندگاری عاشورا گشت.

وی هدف از اجرای برنامه های راهیان نور انتقال روح ایثارگری ، شهادت طلبی و خدامحوری دانست و افزود : مهمترین و ارزشمند ترین هنر آنست که بتوان پیام اصلی دفاع مقدس را به نسل امروزی انتقال داد.