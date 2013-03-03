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۱۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۴۵

آغاز همایش توسعه کارآفرینی دانش آموزان از فردا

آغاز همایش توسعه کارآفرینی دانش آموزان از فردا

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از برپایی همایش توسعه کارآفرینی از نگاه تحول بنیادین خبر داد و گفت: این همایش با هدف مهارت آموزی و آماده کردن دانش آموزان برای اشتغال، نیمه اسفند ماه برگزار می شود.

ابراهیم سحرخیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: اشتغال و اشتغال آفرینی یکی از موضوعات مهم در آموزش و پرورش است و با توجه به تدوین سند تحول بنیادین و تاکید این سند به موضوع اشتغال آموزی در مدارس، همایش ملی نقش آموزش و پرورش در توسعه کارآفرینی از منظر تحول بنیادین از فردا دوشنبه 14 اسفند ماه به مدت دو روز برگزار می شود.

وی افزود:  امروز با تولید سند تحول بنیادین، رسالت توسعه کارآفرینی به شکل جدی‌تر در حیطه آموزش و پرورش دنبال می‌شود و انتظار می رود که دانش اموز پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان، به مهارتی دست پیدا کند و بتواند از آن مهارت برای خود کسب درآمد کند.

سحرخیز با بیان اینکه از صاحب نظران حوزه های مختلف فرهنگی و اقتصادی برای حضور در این همایش دعوت به عمل آمده است، تصریح کرد: در بخش جنبی این همایش دستاوردهای دانش آموزان هنرستانی و طرحهای برتر و موفق در بحث کارآفرینی به نمایش در می اید.

معاون آموزش متوسط آموزش و پرورش با اشاره به اینکه این همایش در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار خواهد شد، گفت: آشنا کردن معلمان، دانش آموزان و اولیای مدارس با نگاه جدی و تحولی آموزش و پرورش در زمینه کارآفرینی از مهترین برنامه های ما در برگزاری همایش توسعه کارآفرینی است.

کد مطلب 2010286

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