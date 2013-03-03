کاظم حیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این تعداد کلاس درس در 85 مدرسه در سطح شهر پیش بینی و مهیا شده است.



وی با بیان اینکه کلاسهای یاد شده به یخچال، فرش، کولر، تلویزیون، اجاق گاز و سایر ملزومات تجهیز می شود، افزود: از تعداد کل مدارس یاد شده، 15 مدرسه ویژه کاروانهای راهیان نور و 70 مدرسه نیز برای میهمانان نوروزی در نظر گرفته شده است.



حیاتی همچنین از هماهنگی با ادارت آب و فاضلاب و برق در جهت رفع برخی مشکلات مرتبط خبر داد و اظهار داشت: بسته هایی حاوی ویژه نامه ستاد اسکان، نقشه شهری خرمشهر و کروکی مدارس و بروشورهای حاوی نام و آدرس محل اسکان، برخی اطلاعات شهری و هشدارهای ترافیکی تهیه شده است که در اختیار میهمانان نوروزی قرار داده می شود.



مدیر اداره آموزش و پرورش خرمشهر تصریح کرد: به منظور ارائه خدمات مطلوبتر به میهمانان نوروزی بسته های آب معدنی، چای، استقرار فردی برای پخت نان در محل اسکان میهمانان، تجهیز مدارس یاد شده به جعبه کمکهای اولیه نیز پیش بینی شده است.

