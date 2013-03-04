عطر بهار در دهکده های گلستان به مشام می رسد/ آمادگی برای استقبال از مسافران نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، دهکده هاي ييلاقي و مناطق کوهستانی استان گلستان از هم اینک رخت نو به تن کرده اند و برای استقبال از فصل نو مهیا شده اند.

مناطق ييلاقي و کوهستاني استان گلستان از نظر برخورداري از جنگل، مراتع و قله هاي مناسب و چشم اندازهاي بديع داراي موقعيت برتري در مقايسه با ساير نواحي هستند.

گشت و گذار در مناطق کوهستاني براي علاقمندان، چه به صورت اتراق در ييلاقات کوهستاني و يا کوهنوردي به طور حتم تامين کننده نيازهاي روحي و سلامتي آنان است.

از جمله دهکده هاي ييلاقي معروف استان گلستان مي توان به دهکده درازنو و جهان نما در شهرستان کردکوي و افراتخته در شهرستان علي آبادکتول اشاره کرد. دهکده درازنو در جنوب شهرستان کردکوي و در محدوده ملک سورم سرا (بالاجاده) واقع شده است که در طي قرون مورد استفاده خانواده هاي زيادي از ساکنين بالاجاده و به صورت پراکنده از روستاهاي همجوار بوده و در حال حاضر نیز با احداث جاده، علاقمندان از شهرستانهاي مختلف استان گلستان و ساير مناطق کشور از آن ديدن مي کنند.

اين مجموعه به دليل داشتن چشم اندازهاي زيبا و اشراف به تمامي نقاط جلگه اي، از جمله شهرستان های کردکوي و گرگان، ميانکاله، بندرترکمن و ساير روستاها، طبيعت زيبا، برخورداري از آب و هواي مناسب و نزديکي به کردکوي از مناطق جالب و منحصر بفردي است که هر ساله بر خيل عظيم بازديدکنندگان آن افزوده مي شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان در حاشیه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی گلستان به خبرنگار مهر گفت: دهکده ييلاقي جهان نما نيز در منطقه حفاظت شده جهان نما محصور شده است که هر ساله مشتاقان زيادي بخصوص طي فصول گرم سال چه بصورت خانوادگي و يا گروه هاي کوهنوردي و محقق را به خود جلب مي کند.

قربان عباسی افزود: دو مرکز تفرجي درازنو و جهان نما که از نظر تردد و دسترسي در يک مسير واقع گرديده اند با برخورداري از طبيعت و چشم اندازهاي زيبا و جنگل هاي پهن برگ سوزني برگ، وجود و مشاهده برخي جانوران وحشي و برج رادکان، از منابع با ارزش استان گلستان بوده که با توجه به قابليت هاي منطقه مي تواند مورد توجه گردشگران قرار گيرد.

عباسی همچنين اضافه کرد: روستاها و دهکده هاي ديگري در استان گلستان وجود دارد که در فصول مناسب سال علاقمندان و گردشگران و عاشقان طبيعت از آنها بهره مي برند که از جمله مي توان به سياه مرزکوه، الستان، خولين دره، مايان و افراتخته و چه جا در شهرستان علي آبادکتول، گليداغ در شهرستان کلاله، قلعه قافه در شهرستان مينودشت، خوش ييلاق و کوهستان هاي راميان در محدوده شهرستان های راميان و آزادشهر و اينچه برون در شهرستان گنبدکاوس اشاره کرد.

وی گفت: دهکده افراتخته در جنوب شرقي شهرستان علي آباد کتول واقع شده است و داراي جاذبه هاي طبيعي و توريستي بوده که با ايجاد امکانات مناسب مشتاقان زيادي را به خود جلب خواهد کرد.

دبیر ستاد تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان گلستان در پایان با اشاره به فعالیت کمیته های روستایی در روستاها و دهکده های ییلاقی استان گفت: کوهستان هاي شهرستان راميان و بعضي از نقاط کوهستاني مينودشت داراي قابليت هاي استفاده گردشگري است که بسياري از مردم منطقه و گردشگران در ايام تعطيلات از آنها استفاده مي کنند و اکثر اين دهکده ها در فصول مختلف و نيز آغاز بهار پذيراي عده کثيري از علاقمندان و طبيعت گردان و همچنين کوهنورداني است که از اقصي نقاط کشور به اين منطقه سفر مي کنند.

وی اظهار امیدواری کرد: با معرفی قابلیت ها و توانمندی های گردشگری روستایی و دهکده های ییلاقی استان گلستان، ضمن جذب گردشگران ومسافران درایام نوروز، شمار گردشگران داخلی وخارجی به این استان افزایش یافته وشاهد رونق وتوسعه صنعت گردشگری درنگارستان ایران باشیم.

گلستان با هزار روستا و داشتن جاذبه های بکر و رویایی مهیای استقبال از مسافران نوروزی است و سال گذشته در ایام نوروز بیش از شش میلیون مسافر به گلستان سفر کرده اند.