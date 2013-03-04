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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۵۹

نکو در گفتگو با مهر:

رباط کریم و بهارستان تمام بسترهای لازم برای انتقال پایتخت را دارند

رباط کریم و بهارستان تمام بسترهای لازم برای انتقال پایتخت را دارند

رباط کریم - خبرگزاری مهر: نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس گفت: استانداری تهران انتقال مرکز اداری پایتخت را در دستور کار قرار داده است که در این زمینه رباط کریم و بهارستان بسترهای خوبی را برای انتقال پایتخت به این شهرستانها دارند.

ابراهیم نکو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با در نظر گرفتن پتانسیلهای بالقوه این شهرستان پیگیری انتقال ادارات کل غرب استان تهران به شهرستان، استانداری تهران انتقال پایتخت اداری کشور به شهر پرند و بسترسازی هر چه مناسب برای دیگر مراکز را در حوزه انتخابیه خود در اولویت کاری قرار داد.

وی از روند پیگیریها در این زمینه خبر داد و افزود: شهرستانهای بهارستان و رباط کریم ظرفیت این را دارند که بتوانند به عنوان مرکز اداری پایتخت استان حرف برای گفتن داشته باشند.

خبرگزاری مهر چندین روز قبل نیز  گفتگوی خبری ابراهیم نکو در خصوص بستر سازی مناسب برای انتقال پایتخت به شهر پرند را منتشر کرده بود که خوشبختانه مرتضی تمدن نیز در جریان سفر به شهرستان شهریار نوید این را داد که شهر پرند در شهرستان رباط کریم ظرفیت این کار را دارد و باید برای انتقال ادارات و سازمانها به این شهر دست به کار شویم.

بر این اساس زمزمه این اقدام بزرگ این روزها آغاز شده که این امر می تواند افتخار بزرگی در سطح شهرستان داشته باشد.

کد مطلب 2010357

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