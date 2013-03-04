مرتضی هرندی تهیه‌کننده "تاکسی متر" با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: این تله‌فیلم مضمونی طنز دارد و ماجراهای راننده‌ای را روایت می‌کند که پیکان قدیمی خود را فروخته و تاکسی خریده است اما پرحرفی گوینده خودرو که در مسایل خانوادگی این راننده نیز دخالت می‌کند.

وی افزود: فردا 15 اسفندماه تصویربرداری این فیلم تلویزیونی آغاز می‌شود و بازیگرانی چون محمد کاسبی، مریم امیرجلالی، مهدی سلوکی، یاسمینا باهر و شهره لرستانی در آن ایفای نقش می‌کنند.

کارگردان این فیلم تلویزیونی علی شاه‌حاتمی است، نویسندگی متن را محسن یوسفی بر عهده داشته، تصویربردار افشین علیزاده، صدابردار محمد شاهوردی و ساخت موسیقی محمد مهدی گورنگی است.

"تاکسی متر" در گروه فیلم‌های تلویزیونی شبکه یک برای پخش در ایام نوروز 92 ساخته می‌شود. علی شاه حاتمی پیش از این سریال‌های "خوش رکاب" و "خوش غیرت" را با بازی محمد کاسبی ساخته است.