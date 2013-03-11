غفلت در مدرسه سازی مسکن مهر/ از 28 هزار کلاس فقط دو هزار و 800 کلاس آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، شهریور ماه 86 با تصویب نمایندگان مجلس تبصره الزام انبوه‌سازان به ساخت مدرسه به ازای هر 200 واحد مسکونی از قانون حذف شد. در آن زمان مسئولان وقت آموزش و پرورش با این مصوبه مشکل داشتند و مدام به آن ایراد وارد می‌کردند. البته همان زمان نیز بسیاری از انبوه‌سازان با ساخت یک یا 2 واحد کمتر این قانون را دور می‌زدند. پس از گذشت چند سال اما خود دولت نیز راه انبوه‌سازان را پیمود و از ساخت مدرسه در پروژه‌های مسکن مهر طفره رفت، تا آنجا که امروز در شرایطی بسیاری از شهرهای جدید افتتاح می شود که یا خالی از فضای آموزشی است و یا فضای آموزشی ساخته شده جوابگوی جمعیت ساکن در آنجا نیست.

ساخت تنها 10 درصد مدارس پروژه های مسکن مهر

رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور معتقد است که مدارس ساخته شده در پروژه های مسکن مهر جوابگوی جمعیت ساکن نیست و چنانچه همه متقاضیان در این شهرکها مستقر شوند ،قطعاً با کمبود فضاهای آموزشی مواجه خواهیم بود.

مرتضی رئیسی درباره اقدامات این سازمان برای ساخت مدرسه توضیح می دهد:« ساخت و تجهیز 10 درصد مدارس پروژه های مسکن به اتمام رسیده است. این در حالی است که در پروژه های مسکن مهر به تعداد 28 هزار کلاس درس نیاز است که برای ساخت مابقی آنها نیازمند اعتبار هستیم.»

او درباره معضلات آموزشی در پروژه های مسکن مهر می گوید:« کمبود فضاهای آموزشی در پروژه های مسکن مهر اندک اندک و با استقرار جمعیت بروز می کند، این موضوع را ما از سال 1389 پیش بینی و به مسوولان اعلام کردیم.براساس پیش بینی ها اگر همه متقاضیان مسکن مهر در خانه های خود سکونت کنند، نیازمند ساخت 28 هزار کلاس درس در این پروژه ها هستیم که تاکنون تنها 10 درصد آن تامین شده اند.»

به گفته رئیسی، برای ساخت کلاس های استاندارد و تک نوبته در پروژه های مسکن مهر نیازمند عزم جدی و همچنین همکاری دولت، مجلس برای تامین اعتبار هستیم و دولت به تنهایی نمی تواند این بار عظیم را به دوش بکشد.

60 میلیون اعتبار برای ساخت هر کلاس

رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور درباره میزان اعتبار مورد نیاز برای ساخت 28 هزار کلاس درس می گوید:« برای ساخت هر کلاس درس نیازمند 60 میلیون تومان اعتبار هستیم و چنانچه بودجه لازم اختصاص داده شود، در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام به ساخت و تجهیز کلاس ها می کنیم.»

کمبود فضای آموزشی در پروژه های مسکن مهر پایتخت

تهران از جمله شهرهایی است که کمبود فضای آموزشی به ویژه در پروژه های مسکن مهر در آن به وضوح دیده می شود. این کمبودها به اندازه ای است که صدای استاندار تهران را نیز درآورده است.

مرتضی تمدن چندی پیش در این زمینه گفته بود:« مدارس ساخته شده در پروژه های مسکن مهر با توجه به واگذاری پروژه ها و اسکان مردم کافی نیست و ساخت مدارس جدید باید در دستور کار قرار گیرد. هم اکنون در تمامی سایت های مسکن مهر شهر تهران در حال ساخت مدارس هستیم و با اتمام ساخت آنها، هیچ پروژه ای بدون مدرسه نخواهد بود.»

به اعتقاد تمدن هم اکنون در پروژه های مسکن مهر مدارسی ساخته شده است ،اما با توجه به واگذاری واحدها و سکونت خانواده ها ،قطعاً باید تعداد ساخت مدارس بیشتر شود.

دانش آموزان تهرانی با کمبود مدارس مواجه نیستند

البته در این میان مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران از تعداد کافی مدارس در پروژه های مسکن مهر به ویژه در شهر جدید پردیس خبر می دهد و می گوید:«مسوولان اجرای پروژه های مسکن مهر در شهر تهران اقدام به ساخت مدارس در همه مقاطع کرده است و تاکنون گزارشی در این زمینه به ما ارائه نشده است. ضمن آنکه در قانون بودجه 91 مصوب شده است که همواره باید مسوولان اجرای مسکن مهر، مدارس مورد نیاز ساکنان آن را نیز فراهم کنند.»



غفلت مسوولان درساخت پروژه‌های مسکن مهر

صحبت های مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران در شرایطی است که تاکنون بارها و بارها مسوولان نسبت به کمبود مدارس در مسکن مهر هشدار داده اند.

محمد رضا حافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز در این زمینه می گوید: « نبود مدرسه در پروژه‌های مسکن مهر معضل بزرگی است که هر روز ابعاد پیچیده‌تری پیدا می‌کند و اینکه چرا در این پروژه‌ها فضاهای آموزشی پیش‌بینی و احداث نشده، جای پرسش است؟»

او با اشاره به بعد مسافت شهرک‌های پروژه مسکن مهر با شهر‌های مجاور عنوان می کند که امکان فرستادن دانش‌آموزان از این شهرک‌ها به شهرهای مجاور وجود ندارد. برخی از این شهرک‌ها وسیع هستند و باید چند مدرسه در نقاط مختلف آنها ساخته شود تا جوابگوی تعداد دانش‌آموزان باشد‌.

به اعتقاد حافظی، پروژه‌های مسکن مهر که با حجم وسیع به شهروندان تحویل داده می‌شود فاقد فضای آموزشی است و باید در مورد نبود فضای آموزشی که با غفلت مواجه شده تدابیر جدی و سریع اندیشیده شود.

کمبود مدرسه در سایتهای مسکن مهر پایتخت



مدیر کل نوسازی مدارس آموزش و پرورش استان تهران معتقد است که پروژه های مسکن مهر تهران نیازمند 340 مدرسه است که هم اکنون تنها 38 مدرسه آن ساخته شده است.

علی نبیان در این زمینه می گوید:« سایت های مسکن مهر پرند،بازارک رباط کریم،ملارد،پاکدشت، رودهن، دماوند،فیروزکوه و پردیس نیازمند ساخت مدرسه است. البته در برخی از این سایت ها تعدادی مدرسه ساخته شده است اما با توجه به جمعیت ساکن در این شهرک ها، باید تعداد مدارس ساخته شده افزایش یابد.»

او با بیان اینکه تاکنون تنها 38 مدرسه در سایت های مسکن مهر تهران ساخته شده و یا در حال ساخته شدن است، توضیح می دهد:« اگر تمام پروژه های مسکن مهر تهران به بهره برداری برسد، باید 340 مدرسه ساخته شود تا جوابگوی جمعیت ساکن در این شهرک ها باشد.»

نبیان درباره میزان اعتبار برای ساخت 340 مدرسه می گوید:« با توجه به نوسانات قیمت در بحث مصالح نمی توان اعتبار ثابتی را پیش بینی کرد. البته در کنار سازمان نوسازی استان تهران، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن نیز نقش مشارکتی در بحث مدرسه سازی دارند.»

به نظر می رسد در چنین شرایطی دانش آموزان ساکن شهرک های جدید مجبورند در کلاس های پرتراکم حاضر شوند و یا آنکه مسافتی طولانی را برای تحصیل در مدرسه مورد نظر خود طی کنند. اینها همه حاکی از آن است که باز هم دیواری کوتاه تر از دیوار دانش آموزان برای جبران غفلت مسوولان وجود ندارد.

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گزارش: نرگس محمدی