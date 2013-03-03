17 مسجد در ایرانشهر آماده پذیرایی از میهمانان نوروزی است

رضا رخشانی در گفتگو با مهر افزود: علاوه بر آماده سازی 17 مسجد بقاع متبرک «سید مهدی»، «حضرت ابوالفضل» و ب«سید غلامرسول» در چابهار به منظور پذیرش مسافران در طرح آرامش معنوی آماده پذیرایی از مسافران خواهند بود.

وی با بیان اینکه در سال گذشته تعداد 70 هزار مسافر از اماکن مذهبی این شهرستان استفاده کرده اند ادامه داد:پیش بینی می شود با توجه به افزایش امکانات رفاهی تعداد بازدیدکنندگان در طرح نوروزی امسال افزایش یابد.

وی با بیان اینکه موقوفات در ايرانشهر نسبت به سال گذشته 100 درصد افزايش داشته است افزود:در حال حاضر تعداد 757 موقوفه در استان به ثبت رسیده است.