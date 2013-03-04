تاثیرات غبار یک قاره بر میزان بارش در قاره دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر، مطالعه میدانی تاثیر ذارت معلق موجود در هوا بر روی ابرها و بارش در سیرا نوادا در ایالت کالیفرنیای آمریکا نشان می دهد غبار و میکرواورگانیسم های انتقال داده شده از مناطق بسیار دورافتاده بیابان صحرا در شمال آفریقا می تواند به تحریک بارش در کالیفرنیا کمک کند.

این مطالعه که به سرپرستی دانشگاه کالیفرنیا در سن دیه گو و سازمان ملی اقیانوس و جو آمریکا NOAA انجام شده است می تواند به کشورهای غربی کمک کند شناخت بهتری از آینده ذخیره آبی خود و تولید برق آبی داشته باشند.

جسی سرامین استاد یار آزمایشگاه تحقیقات سیستم های زمین NOAA گفت: توانستیم نشان دهیم غبار و ذرات معلق زیستی در هوا که از مناطق بسیار دور از آمریکا و در واقع از بیابان صحرا در شمال آفریقا نشات می گیرند بر ابرها سوار می شوند تا یخ بسازند و از این رو شکل گیری بارش را در کالیفرنیا تحت تاثیر قرار می دهند.

وی افزود: بر اساس دانسته های دانشمندان هیچ کس نتوانسته است به طور مستقیم منشا ذرات معلق مهم بارورساز ابرهای سطح متوسط را که در نهایت دوره هایی را با بارش های شدید و به شکل برف بر روی زمین شکل می دهند تعیین کند.

محققان از مدتها پیش می دانستند ابرها می توانند ذرات معلق مانند غبار را تا ارتفاع بیش از پنج هزار متری از قاره ای به قاره دیگر ببرند.

مطالعه دیگری که در سال 2009 انجام شد نشان داد غبارهای اسیایی طی فقط 13 روز مدار کاملی را در دور زمین انجام می دهد.

این ذارت غبار می تواند به شکل هسته یخی درون ابرها عمل کنند.آنها در حضور بخار آب و قطرات آب یخ می زنند سپس و به شکل باران، برف و تگرگ می بارند. بارش آنها به این بستگی دارد که آیا پیش از تبخیر، شرایط آب و هوایی آنها را به جذب جرم کافی برای سقوط از آسمان قادر می سازد یا خیر.

بدون هسته یخی یخ نمی تواند در ابر ها در دمای بالای منفی 38 درجه سانتی گراد شکل بگیرد.

در کنار غبار، ذارت معلق می توانند در نمک دریا، ذرات دوده ودیگر آلاینده ها یا مواد زیستی ترکیب شوند.

همچنین باکتری ها، ویروسها ، مواد آلاینده و گیاهان که منشا خشکی و دریایی دارند به ترکیب ذارت معلق پیوسته و این سفر بین قاره ای را انجام می دهند.

پژوهشگران با باررسی توفانهای زمستانی 2011 دریافتند غبار و ذارت معلق زیستی فرایند های شکل گیری بارش را در منطه سیرا نوادا در کالیفرنیای آمریکا را افزایش داده اند.

محققان در تحقیقات پیشین دریافته اند ذارت آلاینده تاثیر معکوسی دارند و در واقع بارش را در این منطقه سرکوب می کند.

دانشمندان با استفاده از ماهواره های مختلف و تجهیزات تحقیقاتی بسیار، توانستند دریابند دستکم برخی از غبارها و ذرات زیستی شناسایی شده در آسمان سیرا نوادا ، 10 روز قبل در آسمان عمان وجود داشته اند که آن نیز چند روز قبل تر از بیابان صحرا نشات گرفته بود.

در طول این سفر غبار و میکروب های بیابان صحرا با دیگر ذرات معلق بیابانهای چین، مغولستان ترکیب شده و سپس از روی اقیانوس آرام عبور کرده است.

در زمان ورود به کالیفرنیا، این ذرات معلق به طور موثری ابرهای توفان زا را بارور کرده و در بارش قابل توجه این منطقه نقش داشته اند.

این بررسی ها به شناخت نقش این ذارت کوچک موجود در هوا بر بارش و تولید برق آبی کمک می کند.

تولید برق از انرژی آب حدود 15 درصد تولید برق سالانه ایالت کالیفرنیا را تشکیل می دهد.

این اطلاعات همچنین می تواند در تخمین تاثیرات اقلیم در حال تغییر زمین کمک کننده باشد.

سرامین اظهار داشت : هدف ما از این مطالعه، بررسی و ارائه تحقیقات معنی دار و موثری است که می تواند شناخت ما را از سیاره و محیط زیست مان افزایش دهد و ازاین رو می توانیم زندگی انسان و جهان را بهبود بخشیم.

نتایج این تحقیقات درنشریه ساینس منتشر شده است.