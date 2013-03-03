جشن نیکوکاری حس نوع دوستی و مهرورزی را در جامعه متبلور می کند

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشن نیکوکاری حس نوعدوستی و مهرورزی را در جامعه متبلور کرده و فضایی را ایجاد می کند که مردم عاطفه بخشیده بر پیوندهای قلبی خود افزوده و همدلی و وحدت خود را به نمایش بگذارند.

وی افزود: کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان نهاد مورد اعتماد عموم، توانسته است خدمات قابل قبولی را در تأمین سلامت، توانمندسازی خانواده های نیازمند و صیانت از عزت و کرامت آنها ارائه کند.

وی تاکید کرد: جامعه انقلابی ما نیازمند توسعه ارتباطات و پیوندهای عاطفی میان مردم است و توسعه فرهنگ احسان، همدردی عمومی، محبت به دیگران و توسعه تعاون اجتماعی، حضور مردم در همه صحنه ها و به ویژه پیشی گرفتن در احسان را ممکن می سازد.

سالارکیا اظهار داشت: جشن بزرگ نیكوكاری امسال با شعار "همت مردمی ،سلامت و توانمندی خانواده ها" به مدت 3 روز در استان البرز با استقرار 100 پایگاه ثابت و سیار با همكاری صدا و سیما، آموزش و پرورش، مساجد، بسیج، اصناف و تعدادی از مؤسسات خیریه برگزار می شود.



وی گفت: چهارشنبه 16 اسفند ماه مصادف با اولین روز از جشن نیكوكاری ،دركلیه مدارس استان البرز، با نواختن زنگ نیكوكاری آغاز می شود و روز پنج شنبه 17 اسفند ماه نیز جشن نیكوكاری مختص استقرار پایگاههای كمیته امداد در سطح استان البرزاست و مردم نیكوكاركمك های نقدی و غیر نقدی خود را تحویل این پایگاه ها می دهند.

مدیركل كمیته امداد استان البرز بیان كرد: پایگاه های جشن نیكوكاری در روز 18 اسفند ماه در مصلی های نماز جمعه استان البرز استقرار یافته و به جمع آوری كمك های نمازگزاران اقدام می کند.