افتتاح شهر رویاها و خط اول مترو پروژه های شاخص سال 92 اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاری قرآن پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به بودجه شهرداری اصفهان افزود:در سال 82 کل بودجه شهرداری حدود یک هزار و 262 میلیارد ریال بوده که 71 درصد آن معادل892 میلیارد ریال به معاونت عمرانی اختصاص یافت و در سال 90 بودجه 5400 میلیاردی کل شهرداری حدود3850 میلیارد ریال ردیف بودجه عمرانی داشت.

وی اضافه کرد: در سال 92 به بعد یک بخش غیر نقدی به بودجه عمرانی افزوده شده و از 71 درصد کل بودجه شهرداری به 85 درصد رسیده که رقم آن معادل 12 هزار میلیارد ریال است.

وی با اشاره به اینکه در بخش در آمدی شهرداری در سال جاری کل بودجه خودرا اجرایی کرده،اظهار کرد: 51 درصد از کل بودجه معاونت عمران مستقیم در ساخت پروژه های شهری مصرف می شود ودر مناطق 14 گانه تنها اجازه مصرف 3 در صد بودجه به طور مستقیم در پروژه های منطقه ای داده شده و مابقی هزینه با نظارت و تصویب معاونت عمران شهری اختصاص می یابد.

وی ادامه داد:این کار سبب وحدت رویه وهمسانی در طرحها و نیز صرفه جویی در اجرا شده است،به طور مثال آسفالت کل مناطق فقط توسط معاونت عمران انجام می شود وطرحهای بالای 30 میلیون در حوزه هماهنگی عمران شهرداری و زیر نظر معاونت عمران صورت می گیرد.

وی با اشاره به انجام 880 مناقصه در سالهای گذشته و انجام مجموع 1400 قراردادعمرانی با پیمانکاران از سال 82 تاکنون عنوان کرد:در این سالها132 خیابان جدید در داخل مناطق اصفهان ایجاد شده است.

قاری قرآن با تشریح سایر عملکردهای معاونت عمران بیان کرد:ساخت 20 پارکینگ طبقاتی با 8هزار ظرفیت پارک در کنار 41 مورد تقاطع غیر همسطح و20 مجموعه ورزشی و نیز احداث 45 مجموعه فرهنگی و25سری سرویس بهداشتی به همراه20 آبنما و44 فاز عابر پیاده دیگر اقدامات عمرانی شهرداری را در مناطق مختلف طی این زمان شامل می شود.

وی با بیان اینکه همه پروژه های شاخص معرفی شده در سالهای اخیر تکمیل شده است گفت:تقاطع غیر همسطح قائمیه به بهره برداری رسیده وتعریض پل بزرگمهر نیز آماده بهره برداری در هفته آینده است.

وی افزود:طرح پارکینگ لاهور و پارکینگ خواجه نظام الملک نیز در روزهای آینده افتتاح می شوند وخیابان باغ گلدسته نیز به جز آزادسازی در یک نقطه در باقی مراحل به پایان رسیده است.

قاری قرآن ادامه داد:دو پروژه شاخص فاز 2 میدان امام علی(ع) وسالن های اجلاس نیز از پیشرفت ساخت خوبی برخوردار است و در میدان امام علی به صورت سه شیفت وشبانه روزی پیمانکاران در حال فعالیت هستند وتا آخر دوره شورا بدنه وکف میدان ودور تا دور آن به بهره برداری می رسد.

وی در خصوص سالن همایش های بین المللی نیز گفت:از سال گذشته با مشکلات زیاد ورفت وآمد ها پس از اختصاص بودجه 20 میلیاردی دولت دیگر بودجه ای اختصاص نیافت وبا درایت شهرداری از محل درآمدهای و ردیف های بودجه ای شهر این طرح در حال تکمیل است.

وی افزود: این طرح تاکنون40 درصد پیشرفت داشته و اگر چه برآورد ما این بود که تنها150 میلیارد هزینه داشته باشد ولی با گرانی ها و اختلاف قیمت ارزی پیش آمده هزینه ها به 250 میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی ادامه داد: ایجاد تقاطع رضوان و تقاطع غیر همسطح سیمین و نیز ایجاد ایستگاههای مترو در کنارتقاطع 4 طبقه استقلال در تلاقی میدان استقلال و بزرگراه 2 طبقه امام خمینی و خط مترو عبوری به شاهین شهر از طرحهای بزرگ و کلیدی شهرداری در سال 92 است.

وی با بیان اینکه ایجاد تراموا با جدیت دنبال می شود و سرمایه گذار خارجی دچبرای طرح وسفارش ادوات از خارج کشور نیز در حال انجام است و امید واریم در سال 92 شاهد پیشرفت در ایجاد تراموای اصفهان باشیم.

قاری قرآن در پایان تاکید کرد: افتتاح شهر رویا ها و ورودی های آن و تکمیل آخرین حلقه های رینگ سوم ترافیکی و جمع کردن خط اول مترو نیز از مهمترین طرحهای شهری سال 92 اصفهان است.