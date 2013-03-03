کاهش 60 میلیمتری بارش در البرز نسبت به سال گذشته

مسعود کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه به غیر از طالقان و جاده چالوس که به نسبت بارندگی بهتر بود اظهار داشت: میزان بارش باران استان البرز در مقایسه با سال های گذشته 60 میلی متر کاهش داشته است.

وی ادامه داد: به علت کاهش بارندگی و بوجود آمدن خشکسالی هایی افت تولید محصولات محسوس بود.

سرپرست جهاد کشاورزی استان البرز گفت: با توجه به اینکه زمستان سختی نداشتیم در اکثر مناطق کشاورزی آفت سن باقی مانده است و ریزش زود هنگام شکوفه در اوایل نوروز وجود دارد.

کریمی افزود: با این خطرات احتمالی موجود برای محصولات کشاورزان لازمه توجه بیشتری است که از این رو مراقبت با 30 شرکت خصوصی فعال شده است.

وی تصریح کرد: سرما زدگی شکوفه ها زودتر از هر سال اتفاق افتاده است که احتمال سرما زدگی نیازمند ارزیابی خسارت است.

سرپرست جهاد کشاورزی استان البرز گفت: ستاد بیمه محصولات کشاورزان در این زمینه باید فعال باشد که زیان های وارده ارزیابی شود.

بیماری های دامی از دیگر دغدغه های سازمان جهاد کشاورزی

وی ادامه داد: از دیگر بحث های پر مخاطره وجود بیمارهای دامی است که باید به شدت به این موضوع رسیدگی شود.

کریمی افزود: قرار گرفتن چندین دام زنده در مسیرهای پرتردد استان البرز دیگر دل مشغولی است که باید برای رفع این مسئله چاره اندیشی شود.

سرپرست جهاد کشاورزی استان البرز ادامه داد: با توجه به گستردگی فعالیت کارگروه ها دارای زیر کارگروهایی است.

عملیات و اقدامات انجام گرفته در سال جاری

وی با اشاره به اقدامات های انجام گرفته در سال جاری افزود: در سال جاری بحث دامپزشکی و بیماری های دامی طرح های و مانوری بزرگی اجرا شده است.

کریمی تصریح کرد: با اجرای بیمه محصولات کشاورزی در خصوص خشکسالی و فرهنگ سازی در این زمینه به خوبی انجام شده است.