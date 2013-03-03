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۱۳ اسفند ۱۳۹۱، ۲۰:۴۱

کاهش 60 میلیمتری بارش در البرز نسبت به سال گذشته

کاهش 60 میلیمتری بارش در البرز نسبت به سال گذشته

کرج - خبرگزاری مهر: سرپرست جهاد کشاورزی استان البرز از کاهش 60 میلی متری بارش در البرز نسبت به سال گذشته خبر داد.

مسعود کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه به غیر از طالقان و جاده چالوس که به نسبت بارندگی بهتر بود اظهار داشت: میزان بارش باران استان البرز در مقایسه با سال های گذشته 60 میلی متر کاهش داشته است.

وی ادامه داد: به علت کاهش بارندگی و بوجود آمدن خشکسالی هایی افت تولید محصولات محسوس بود.

سرپرست جهاد کشاورزی استان البرز گفت: با توجه به اینکه زمستان سختی نداشتیم در اکثر مناطق کشاورزی آفت سن باقی مانده است و ریزش زود هنگام شکوفه در اوایل نوروز وجود دارد.

کریمی افزود: با این خطرات احتمالی موجود برای محصولات کشاورزان لازمه توجه بیشتری است که از این رو مراقبت با 30 شرکت خصوصی فعال شده است.

وی تصریح کرد: سرما زدگی شکوفه ها زودتر از هر سال اتفاق افتاده است که احتمال سرما زدگی نیازمند ارزیابی خسارت است.

سرپرست جهاد کشاورزی استان البرز گفت: ستاد بیمه محصولات کشاورزان در این زمینه باید فعال باشد که زیان های وارده ارزیابی شود.

بیماری های دامی از دیگر دغدغه های سازمان جهاد کشاورزی

وی ادامه داد: از دیگر بحث های پر مخاطره وجود بیمارهای دامی است که باید به شدت به این موضوع رسیدگی شود.

کریمی افزود: قرار گرفتن چندین دام زنده در مسیرهای پرتردد استان البرز دیگر دل مشغولی است که باید برای رفع این مسئله چاره اندیشی شود.

سرپرست جهاد کشاورزی استان البرز ادامه داد: با توجه به گستردگی فعالیت کارگروه ها دارای زیر کارگروهایی است.

عملیات و اقدامات انجام گرفته در سال جاری

وی با اشاره به اقدامات های انجام گرفته در سال جاری افزود: در سال جاری بحث دامپزشکی و بیماری های دامی طرح های و مانوری بزرگی اجرا شده است.

کریمی تصریح کرد: با اجرای بیمه محصولات کشاورزی در خصوص خشکسالی و فرهنگ سازی در این زمینه به خوبی انجام شده است.

کد مطلب 2010446

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