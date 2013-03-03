76 درصد اراضي منابع طبيعي خراسان رضوي سندار شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حسين وندكي ظهر يكشنبه در نشست خبري كه در جمع اصحاب رسانه و در محل اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان رضوي برگزار شد اظهار كرد: در راستاي حفاظت پايدار اراضي ملي از بعد صدور سند مالكيت آن از اراضي تاكنون براي شش ميليون و 838 هزار و 260 هكتار از اراضي ملي كه در مجموع 76 درصد اراضي خراسان رضوي است سند صادر شده است.

وي با اشاره به اراضي سند دارد شده خراسان بزرگ در قبل از انقلاب اسلامي بيان كرد: در خراسان بزرگ قبل از انقلاب فقط 300 هكتار از اراضي داراي سند مالكيت شده بودند و اين در حالي است كه بيش از 40 درصد اين اسناد طي برنامه چهارم توسعه جمهموري اسلامي ايران اخذ شده است

وندكي عنوان كرد: طبق تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي اشخاص ذينفع كه به اجراي مقررات ملي شدن اراضي اعتراض داشته باشند و قبلا به اعتراض آنها در مراجع ذيصلاح اداري و قضائي رسيدگي نشده باشد مي توانند با مراجعه به دادگستري مراكز استان نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام كنند.

معاون حفاظت و امور اراضي محيط زيست اظهار كرد: از سال گذشته طبق بخشنامه هاي سازماني براي كشف واقعيت و حصول اطمينان از صحت و سقم اظهارات و مكتوبات و گواهينامه هاي ارائه شده به كميسيون ها در ادارات منابع طبيعي استفاده از عكس هاي هوائي در دستور كار قرار گرفته است.

وي افزود: استفاده از عكس هاي هوايي نتايج بسيار مطلوبي را به همراه داشته و همچنين موجب تسريع در صدور آراء توسط قوه قضائيه شده است.