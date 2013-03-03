حسین شریعت پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در عید نوروز به 300 نفر از خانواده زندانیان از 100 هزار تا 150 هزار تومان پول نقد پرداخت می شود.

وی ادامه داد: به مناسبت عید نوروز تا 10 نفر زندانی توسط انجمن حمایت از زندانیان آزاد می شوند.

مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان استان قم بیان کرد: انجمن حمایت از زندانیان در آستانه عید نوروز به 50 نفر خانواده زندانی سرکشی کرده و به هر خانواده در محل زندگی اش 100 هزار تومان، سه کیلو گوشت گرم و یک جعبه شیرینی هدیه می دهند، همچنین در همان محل به مشکلات آن خانواده توسط انجمن رسیدگی و دستور لازم داده می شود.

وی گفت: برای کلیه خانواده زندانیان نیازمند در آستانه عید نوروز سبد کالا شامل برنج، روغن، مرغ، سیب و پرتقال در نظر گرفته شده است.

