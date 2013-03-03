  1. استانها
  2. قم
۱۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۴۵

با کمک خیرین؛

10 زندانی در آستانه عید نوروز در قم آزاد می‌شوند/ اهدای سبد کالا به خانواده زندانیان

10 زندانی در آستانه عید نوروز در قم آزاد می‌شوند/ اهدای سبد کالا به خانواده زندانیان

قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان استان قم از آزاد شدن 10 زندانی در آستانه عید نوروز به کمک خیرین در این استان خبر داد.

حسین شریعت پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در عید نوروز به 300 نفر از خانواده زندانیان از 100 هزار تا 150 هزار تومان پول نقد پرداخت می شود.

وی ادامه داد: به مناسبت عید نوروز تا 10 نفر زندانی توسط انجمن حمایت از زندانیان آزاد می شوند.

مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان استان قم بیان کرد: انجمن حمایت از زندانیان در آستانه عید نوروز به 50 نفر خانواده زندانی سرکشی کرده و به هر خانواده در محل زندگی اش 100 هزار تومان، سه کیلو گوشت گرم و یک جعبه شیرینی هدیه می دهند، همچنین در همان محل به مشکلات آن خانواده توسط انجمن رسیدگی و دستور لازم داده می شود.

وی گفت: برای کلیه خانواده زندانیان نیازمند در آستانه عید نوروز سبد کالا شامل برنج، روغن، مرغ، سیب و پرتقال در نظر گرفته شده است.
 

کد مطلب 2010475

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه